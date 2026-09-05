O rețea formată din aproximativ 50 de promotori și recrutori ar fi contribuit la extinderea în Franta a OmegaPro, platformă acuzată că a funcționat ca o schemă Ponzi de aproximativ patru miliarde de dolari.

Mii de francezi și-ar fi pierdut economiile după ce au fost convinși să investească prin promisiuni de câștiguri de până la 300%, potrivit unei investigații publicate de Le Figaro. În timp ce liderii rețelei afișau mașini scumpe, apartamente în Dubai și petreceri pe yahturi, clienții erau incurajați să atragă noi investitori.

După blocarea fondurilor, cazul a căpătat o dimensiune violentă. Unii promotori ar fi fost amenințați, sechestrați sau atacați de persoane care încercau să-și recupereze banii.

OmegaPro le prezenta investitorilor o ofertă greu de ignorat: randamente de până la 300% într-o perioadă de 14 sau 16 luni. Câștigurile ar fi provenit, potrivit prezentărilor companiei, din tranzacții realizate pe piața valutară Forex.

Sistemul oferea și comisioane de aproximativ 10% pentru atragerea unor clienți noi. Acest mecanism a favorizat apariția unei rețele extinse de promotori, denumiți „top leaders”, care organizau evenimente, cursuri și prezentări pentru recrutarea investitorilor.

Într-o schemă Ponzi, banii depusi de noii participanți sunt folosiți pentru plata celor înscriși anterior, în lipsa unei activități economice capabile să producă randamentele promise. Sistemul se prăbușește atunci când nu mai intră suficienți bani sau când prea mulți clienți încearcă să-și retragă simultan fondurile.

Mai multe milioane de persoane din peste 40 de țări ar fi fost atrase în sistemul OmegaPro. În Franța, anchetatorii estimează că numărul victimelor ar depăși 10.000, iar aproape jumătate dintre acestea ar fi depus plângeri.

Problemele au devenit evidente în 2022, după ce OmegaPro a blocat retragerile. Reprezentanții platformei au susținut că sistemul fusese atacat de hackeri nord-coreeni.

Potrivit anchetei Le Figaro, explicatia privind atacul informatic ar fi fost folosită pentru justificarea dispariției banilor și amânarea retragerilor. Promotorii au continuat pentru o perioadă să le transmită clienților că situația urma să fie rezolvată.

Investitorii nu și-au mai putut recupera însă fondurile. În Franța a fost deschisă o anchetă judiciară, dosarul fiind urmărit de Parchetul Național Anticorupție. Instituția a indicat că investigațiile sunt complexe și consumă mult timp.

Până la data publicării investigației Le Figaro, autoritățile franceze nu anunțaseră rețineri sau puneri sub acuzare în dosarul OmegaPro.

Unul dintre principalii promotori francezi ai platformei, Romain Müller, a recunoscut public în februarie 2023 că OmegaPro ar fi fost o schemă Ponzi și că se considera complice la dezvoltarea acesteia.

Müller ajunsese la rangul de „Blue Diamond” și coordona o rețea despre care afirma că genera peste un milion de dolari lunar. Anterior, acesta primise un cec de 100.000 de dolari reprezentând comisioane.

Potrivit relatării sale, suspiciunile au apărut după analizarea unei prezentări despre presupusele tranzacții Forex ale companiei. Răspunsurile primite de la conducerea comercială nu l-ar fi convins că OmegaPro desfășura în realitate activitatea de tranzacționare promisă investitorilor.

Romain Müller a murit prin sinucidere în septembrie 2025, în timp ce se afla în detenție pentru fapte fără legătură directă stabilită cu dosarul OmegaPro. Autoritățile nu au confirmat o legătură între moartea sa și prăbușirea platformei.

Printre cele mai vizibile figuri ale rețelei franceze s-ar fi numărat Anthony di Cicco, cunoscut ca Anthony Valentino, și Fabien da Cunha.

Cei doi ar fi coordonat o rețea cu zeci de mii de clienți și ar fi generat, la apogeu, volume de afaceri de până la 20 de milioane de dolari pe lună, conform documentelor consultate de publicația franceză.

Pe rețelele sociale, promotorii afișau mașini de lux, iahturi, călătorii și proprietăți din Dubai. Imaginea succesului financiar era folosită pentru a consolida credibilitatea platformei și pentru a-i convinge pe clienți că randamentele promise erau reale.

OmegaPro se afla însă pe lista neagră a Autorității franceze pentru piețele financiare încă din august 2020. Cu toate acestea, promovarea platformei a continuat.

Anthony Valentino susține că nu a știut că OmegaPro era o escrocherie și afirmă că ar fi pierdut personal 750.000 de euro în platformă. Avocatul lui Fabien da Cunha susține, la rândul său, că acesta a fost păgubit, că a depus plângere și că nu ar fi cunoscut caracterul fraudulos al sistemului.

Promotorii OmegaPro ar fi exploatat teama oamenilor de a rata o oportunitate financiară, fenomen cunoscut sub denumirea de FOMO. Clienții erau încurajați să investească imediat după prezentări și să convingă alte persoane să intre în sistem.

În unele cazuri erau prezentate scenarii spectaculoase de îmbogățire. Unui potențial client i-ar fi fost sugerat că o investiție inițială de 150.000 de euro ar putea ajunge la peste 12 milioane de euro după mai multe cicluri de reinvestire.

Printre cei care ar fi promovat OmegaPro s-au numărat persoane cu experiență în marketing multinivel, consultanță financiară, sport sau administrație. Statutul profesional al acestora ar fi fost folosit pentru a câștiga încrederea clienților.

Un rol important în extinderea rețelei i-a fost atribuit și lui Franck Alexandre, fost polițist și consultant în gestionarea averilor. Prin intermediul companiei Arkhelia, acesta ar fi propus OmegaPro clienților săi alături de produse financiare tradiționale.

Franck Alexandre susține că le-a comunicat investitorilor faptul că platforma se afla pe lista neagră a autorității de reglementare și că produsul era foarte volatil. Cu toate acestea, promovarea ar fi continuat.

Potrivit documentelor citate de Le Figaro, rețeaua sa ar fi atras aproximativ 4.000 de clienți și investiții de 3,2 milioane de euro în numai câteva luni.

După blocarea fondurilor, Alexandre a creat o asociație a victimelor și a participat la depunerea unei plângeri colective care reunește peste 2.000 de persoane. El respinge acuzațiile că ar fi cunoscut natura frauduloasă a platformei și susține că nu s-a îmbogățit din această activitate.

Prăbușirea OmegaPro a provocat și episoade grave de violență. Potrivit surselor citate de publicația franceză, un promotor din regiunea Lyon ar fi fost sechestrat într-o pivniță, iar familia sa ar fi plătit 9.000 de euro pentru eliberare.

Într-un alt caz, membrii unei familii care investiseră aproximativ 700.000 de euro ar fi răpit un lider local pentru a-și recupera o parte din bani.

La Toulouse, un fotbalist care plasase 150.000 de euro și-ar fi amenințat recrutorul pentru a obține restituirea sumei. Un alt lider OmegaPro a fost atacat în propria locuință din Paris, în 2024, de persoane care îi cereau să le deblocheze conturile. Unul dintre agresori a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

Fondatorii OmegaPro se află în atenția autorităților din mai multe țări, inclusiv a FBI. Anchetele vizează modul în care a fost construită și promovată platforma, precum și posibile legături cu alte fraude din domeniul criptomonedelor, între care OneCoin.

OmegaPro ar fi folosit vedete din fotbal, evenimente spectaculoase, false apariții în presă și imaginea luxului din Dubai pentru a câștiga încrederea publicului.

Investigațiile trebuie să stabilească rolul fiecărui fondator și promotor, traseul banilor și măsura în care liderii regionali cunoșteau natura sistemului. Persoanele menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri definitive.

Cazul OmegaPro arată riscurile ofertelor care promit randamente foarte mari, comisioane pentru recrutarea altor investitori și câștiguri rapide fără explicații verificabile privind sursa profiturilor.