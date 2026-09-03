Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova își intensifică măsurile de monitorizare a recrutărilor realizate prin Telegram, în contextul creșterii numărului de tentative în care persoane obișnuite sunt atrase cu bani pentru a executa diferite sarcini. Deși, în prezent, SIS nu identifică o campanie de acest tip îndreptată către Republica Moldova, instituția se pregătește pentru posibilitatea apariției unor asemenea cazuri.

Șeful SIS, Alexandru Musteață, a explicat că fenomenul este asociat cu ceea ce serviciile de securitate numesc „low-value agents” – persoane recrutate pentru executarea unor acțiuni punctuale, aparent fără o importanță majoră. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Nicolae Chicu”.

Recrutarea poate începe cu solicitări care nu par să implice un risc major. Persoanei i se poate cere să fotografieze un anumit loc sau să îndeplinească o altă sarcină simplă, în schimbul unei sume de bani.

„Li se promit între 20-50-100 de euro și în sus, în dependență de sarcina care este trasată. Deseori poate fi: «du-te acolo, fă o poză, du-te dincolo, fă poza»”, a declarat Alexandru Musteață.

Potrivit șefului SIS, dacă persoana acceptă astfel de solicitări, recompensele financiare pot crește, iar misiunile devin treptat mai complexe.

„După care, dacă vede că persoana intră în jocul respectiv, crește și suma, cresc și tipurile de sarcini. Pot ajunge până la «du-te, ia o geantă, pune-o sub o mașină» sau alte chestii”, a afirmat Musteață.

Șeful SIS a precizat că autoritățile din Republica Moldova colaborează cu cele din Ucraina în investigarea fenomenului, întrucât numeroasele tentative observate sunt legate de activități orientate către teritoriul ucrainean.

„La moment avem un proces de lucru în comun cu colegii din Ucraina, că foarte multe sunt orientate încolo”, a spus Musteață.

În ceea ce privește Republica Moldova, acesta a precizat că serviciul nu a constatat deocamdată activități similare pe teritoriul țării.

„La moment noi vedem o creștere a numărului, dar încă nu vedem activitate pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat șeful SIS.

În același timp, instituția consideră că evoluția fenomenului impune pregătirea unor măsuri înainte ca asemenea recrutări să apară și în Republica Moldova.

„Dar asta înseamnă că noi trebuie să ne pregătim și deja suntem într-un proces intens de pregătire”, a afirmat Musteață.

SIS desfășoară în acest context activități împreună cu Procuratura și cu serviciile partenere.

Identificarea celor care coordonează astfel de operațiuni poate fi complicată și de modul în care sunt transferate recompensele. Potrivit lui Musteață, plata se face în numeroase cazuri prin criptomonede, iar banii pot ajunge ulterior în circuitul financiar obișnuit prin intermediul unor piețe greu de urmărit.

„Este o piață neagră în care criptomonedele sunt schimbate în valută convențională și invers”, a explicat șeful SIS.

Existența unui portofel digital nu este suficientă pentru stabilirea identității persoanei care îl controlează. Musteață a subliniat că atribuirea unui anumit portofel unei persoane și, ulterior, stabilirea unei eventuale legături cu servicii de informații precum FSB, GRU sau SVR presupun investigații complexe.

„Noi putem să avem un crypto wallet. Iar mai departe să spunem că el aparține lui X sau lui Y, care lucrează pentru FSB sau GRU sau SVR nu este un proces ușor, dar asta nu înseamnă că e imposibil. Implică foarte multă muncă analitică, foarte multe schimburi de informații…”, a declarat Alexandru Musteață.

Șeful SIS a făcut apel la cetățeni să trateze cu prudență ofertele de câștiguri rapide primite prin Telegram și să nu accepte astfel de sarcini.

Potrivit lui Musteață, o solicitare care presupune o sumă mică de bani și o acțiune aparent banală poate reprezenta doar primul pas într-o operațiune mai amplă. Pe măsură ce persoana acceptă noi sarcini, aceasta poate ajunge să execute acțiuni cu consecințe mult mai grave: „În astfel de situații, implicarea într-o operațiune inițiată printr-un simplu contact pe Telegram nu exclude răspunderea penală pentru acțiunile efectuate ulterior”.