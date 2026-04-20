Fostul director al SIS, condamnat pentru divulgarea secretului de stat, va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia CAB

Curtea de Apel București a aprobat extrădarea fostului director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) Alexandru Bălan în Republica Moldova, unde a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat.

Curtea de Apel București a decis extrădarea lui Alexandru Bălan, cetățean român și moldovean, în vederea executării unei pedepse privative de libertate stabilite de autoritățile din Republica Moldova. Hotărârea vine după ce instanța a analizat solicitarea transmisă de partea moldoveană.

Judecătorii au admis cererea de extrădare și au dispus predarea acestuia către autoritățile judiciare de la Chișinău. Decizia vizează executarea unei pedepse de 1 an și 6 luni de închisoare, stabilită printr-o sentință pronunțată la data de 15 aprilie de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), pentru tentativă la infracțiunea de divulgare a secretului de stat.

În motivarea soluției, instanța a invocat cadrul legal aplicabil în materia cooperării judiciare internaționale. „În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.

Totodată, judecătorii au decis plasarea lui Bălan în arest pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea transferului efectiv. „În baza art. 43 alin. 6 din Legea nr. 302/2004 dispune arestarea persoanei extrădate BALAN ALEXANDRU în vederea predării pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 18.04.2026 până la data de 17.05.2026, inclusiv. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 constată că persoana extrădabilă BALAN ALEXANDRU a fost reţinută de la data de 18.04.2026, ora 16:35 până la data de 19.04.2026, ora 16:35”, a precizat instanţa.

Potrivit instanței, persoana vizată și-a exprimat acordul pentru extrădare, fapt care simplifică procedura de predare.

Sentința din Republica Moldova a fost pronunțată în lipsa inculpatului. La momentul judecății, acesta a participat prin videoconferință, fiind în arest la domiciliu în România.

Conform informațiilor apărute în presa de la Chișinău, procesul s-a desfășurat într-o singură ședință, după ce Bălan și-a recunoscut fapta și a solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată.

În paralel cu dosarul soluționat la Chișinău, fostul oficial al Serviciul de Informații și Securitate este implicat și într-o altă cauză aflată pe rol în România.

Potrivit relatărilor din presa moldoveană, acesta este cercetat pentru trădare, fiind suspectat că ar fi transmis informații clasificate unor ofițeri ai structurilor KGB din Belarus.