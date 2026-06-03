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SUA cer statelor NATO să preia o parte mai mare din sarcinile militare. Sunt vizate aviația, dronele și forțele navale

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SUA cer statelor NATO să preia o parte mai mare din sarcinile militare. Sunt vizate aviația, dronele și forțele navaleNATO. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite au transmis aliaților europeni din NATO și Canadei că trebuie să își mărească rapid contribuțiile la capacitățile aeriene și navale ale Alianței, pe fondul reducerii resurselor militare americane alocate planurilor de apărare comune. Mesajul a fost transmis miercuri de comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich, după o reuniune a responsabililor NATO pentru planificare militară.

SUA cer statelor NATO să preia o parte mai mare din sarcinile militare

Generalul american Alexus Grynkewich a afirmat că aliații europeni și Canada trebuie să suplimenteze într-un ritm rapid numărul de aeronave, drone și nave militare puse la dispoziția NATO.

Solicitarea vine în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a decis să reducă rezerva de capabilități militare americane disponibile pentru Alianță în situații de criză.

Luna trecută, Statele Unite au informat statele membre NATO că își vor diminua contribuția la mecanismul NATO Force Model, sistemul care reunește forțele și echipamentele ce pot fi activate rapid în cazul unei crize.

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Dronele și navele militare, printre prioritățile identificate

Declarațiile lui Grynkewich reprezintă prima indicație publică privind domeniile în care Washingtonul intenționează să reducă participarea și în care așteaptă o implicare suplimentară din partea aliaților.

„Aparatele de zbor cu şi fără pilot şi navele militare sunt două domenii în care Canada şi aliaţii europeni 'pot intensifica eforturile acum şi pe termen scurt - pe măsură ce Statele Unite reduc forţele alocate NATO Force Model în Europa şi le reorientează în altă parte'”.

Acesta a afirmat că actualul model de apărare al NATO s-a bazat prea mult pe resursele militare americane: „A existat o co-dependenţă nesănătoasă în NATO Force Model de forţele SUA”, a spus Grynkewich în comunicatul său.

„Preşedintele (Donald) Trump, secretarul (Apărării) (Pete) Hegseth şi alţii au fost clari în a spune că acest lucru trebuie să se schimbe şi se va schimba. Realitatea potenţială a unui conflict simultan în mai multe teatre de operaţiuni o cere”.

dronă NATO

dronă NATO / sursa foto: captură video

NATO încearcă să evite apariția unor vulnerabilități

Declarațiile vin într-un moment în care mai multe state europene urmăresc cu atenție modul în care Washingtonul își redefinește rolul în cadrul Alianței. Potrivit Reuters, eventuale reduceri importante ale contribuției americane la forțele disponibile pentru NATO ar putea amplifica preocupările existente în unele capitale europene privind viitorul angajamentului Statelor Unite. Cartierul General al NATO susține însă că nu sunt anticipate probleme majore în capacitatea de apărare a Alianței.

Colonelul american Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al NATO, a declarat că domeniile indicate de Grynkewich sunt unele în care aliații dețin deja sau vor deține în curând suficiente resurse „în care aliaţii au deja sau vor avea în curând suficiente capacităţi, ceea ce înseamnă că nu sunt de aşteptat lacune în apărare. Statele trebuie doar să aloce NATO capacităţile pe care le au”.

Reduceri estimate la avioane, nave și drone americane

Potrivit informațiilor publicate recent de revista germană Der Spiegel, Statele Unite pregătesc reduceri importante ale contribuțiilor militare puse la dispoziția NATO. Publicația a relatat că numărul avioanelor de luptă americane disponibile pentru Alianță ar urma să scadă cu aproximativ o treime. De asemenea, Washingtonul ar urma să contribuie cu mai puține distrugătoare și să nu mai includă submarine în fondul de capabilități destinat situațiilor de criză.

Articolul mai arată că statele europene vor trebui să asigure propriile drone de recunoaștere, în condițiile în care Statele Unite intenționează să reducă semnificativ disponibilitatea modelelor înarmate utilizate în prezent în cadrul NATO.

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