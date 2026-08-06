Canicula a cuprins întreaga Italie, iar autoritățile au emis pentru prima dată în acest an cod roșu pentru toate cele 27 de mari orașe monitorizate de sistemul național de supraveghere. Temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius în mai multe regiuni, iar Ministerul Sănătății avertizează că riscul pentru sănătate este extrem de ridicat.

Italia traversează cel de-al patrulea val de căldură al verii, iar joi toate cele 27 de mari orașe monitorizate de Ministerul Sănătății vor fi plasate sub alertă roșie. Este pentru prima dată în 2026 când întreaga rețea de monitorizare a caniculei se află la cel mai ridicat nivel de avertizare.

Potrivit Ministerului Sănătății, miercuri erau deja 25 de orașe sub cod roșu, iar joi li se vor alătura încă două, ceea ce înseamnă că întreaga listă a localităților monitorizate va intra sub alertă maximă.

Printre orașele vizate se numără Torino, Milano, Veneția, Bologna, Florența, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Catania, Messina, Trieste, Verona, Genova, Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Campobasso, Brescia, Latina, Viterbo, Rieti, Frosinone și Civitavecchia.

Potrivit Ministerului Sănătății, alerta roșie indică existența unui risc major pentru sănătatea întregii populații, nu doar pentru persoanele vulnerabile, din cauza temperaturilor foarte ridicate care persistă pe o perioadă îndelungată.

În ultimele zile, temperaturile au ajuns în unele regiuni aproape de 40 de grade Celsius, iar autoritățile le recomandă locuitorilor și turiștilor să evite expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00, să petreacă cât mai mult timp în spații răcoroase și să consume cel puțin 1,5 litri de apă pe zi.

Ministerul Sănătății recomandă, de asemenea, evitarea consumului de alcool, cafea și băuturi carbogazoase, precum și a meselor copioase. Oamenii sunt sfătuiți să poarte haine ușoare și să nu lase copii sau animale de companie în autoturisme.

Actualul episod de caniculă a fost asociat cu patru decese produse în ultimele zile.

Printre victime se numără un tânăr de 19 ani care culegea roșii și un tâmplar în vârstă de 40 de ani, ambii lucrând în zone industriale din regiunea Lombardia. De asemenea, autoritățile presupun că un agent de pază din Bologna a murit în urma unei afecțiuni provocate de temperaturile extreme, în timp ce se afla în mașina sa.

Valul de căldură accentuează și efectele secetei instalate după o primăvară cu precipitații reduse, în special în valea râului Po.

Peste 100 de localități din regiunile Piemont și Lombardia întâmpină dificultăți în alimentarea cu apă potabilă, iar în unele dintre acestea autoritățile folosesc cisterne pentru completarea rezervelor.

În marile orașe turistice, autoritățile au început să adopte măsuri pentru reducerea impactului caniculei asupra populației și vizitatorilor.

La Roma, accesul în cinematografe și în unele spații culturale dotate cu aer condiționat este gratuit în intervalele cu cele mai ridicate temperaturi. Totodată, programul de vizitare al unor obiective emblematice, precum Colosseumul și Panteonul, a fost prelungit pentru a permite turiștilor să le viziteze în cursul serii.

Potrivit oamenilor de știință citați de The Guardian, valul de căldură este favorizat de schimbările climatice provocate de activitatea umană și este de așteptat să persiste cel puțin încă o săptămână. Specialiștii atrag atenția că Europa se încălzește într-un ritm de aproximativ două ori mai rapid decât media globală.