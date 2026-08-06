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Alocațiile ar putea intra mai devreme în august. De ce părinții pot primi banii încă de vineri

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Alocațiile ar putea intra mai devreme în august. De ce părinții pot primi banii încă de vineriAlocații. Sursa: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Părinții care primesc alocația de stat pentru copii în cont bancar ar putea beneficia de plata sumelor mai devreme în luna august, deoarece data obișnuită de virare coincide cu o zi de weekend, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Dacă programul de plată va urma practica aplicată în situații similare, banii pot ajunge în conturi încă de vineri, 7 august.

În mod obișnuit, alocațiile sunt virate în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru beneficiarii care au optat pentru plata pe card.

În acest an, însă, 8 august cade într-o zi de sâmbătă, motiv pentru care transferurile bancare pot fi efectuate în ultima zi lucrătoare anterioară, astfel încât beneficiarii să nu fie nevoiți să aștepte până după weekend.

De ce pot intra alocațiile mai devremeToate articolele

Calendarul plăților sociale este influențat de zilele nelucrătoare. Atunci când data programată pentru virarea banilor cade într-o zi de sâmbătă, duminică sau într-o sărbătoare legală, autoritățile obișnuiesc să devanseze plata pentru beneficiarii care încasează sumele prin transfer bancar.

În luna august 2026, data de 8 este sâmbătă, astfel că există posibilitatea ca alocațiile să fie virate vineri, 7 august, evitându-se întârzierile generate de închiderea sistemului bancar în weekend.

Ce se întâmplă cu plățile prin Poșta Română

Situația este diferită pentru beneficiarii care primesc alocația prin mandat poștal.

În cazul acestora, distribuirea banilor începe, de regulă, după data de 10 august, în funcție de programul Poștei Române și de traseul factorilor poștali.

Poșta Română

Poșta Română. Sursă foto: Facebook

Din acest motiv, data efectivă la care ajung banii poate varia de la o localitate la alta.

Cine beneficiază de plata alocației

Alocația de stat este acordată tuturor copiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În fiecare lună, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) virează aceste drepturi către milioane de beneficiari din întreaga țară.

Potrivit datelor comunicate anterior de ANPIS, peste 3,5 milioane de copii beneficiază de alocația de stat, iar în aceeași perioadă sunt efectuate și plățile pentru indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție.

Ce trebuie să știe părinții

Chiar dacă viramentele sunt inițiate în aceeași zi, momentul în care banii devin disponibili poate diferi de la o bancă la alta. În unele cazuri, sumele apar în cont imediat după procesarea plății, în timp ce alte instituții bancare le pot afișa câteva ore mai târziu.

Pentru beneficiarii care primesc alocația prin mandat poștal, intervalul de distribuire rămâne stabilit de Poșta Română și poate varia în funcție de localitate.

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