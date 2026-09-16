Felix Römer este încă în stare de șoc după e-mailul primit de la banca sa weekendul trecut. „Actualizare urgentă de securitate privind contul dumneavoastră Revolut”, se arată în mesaj. Mesajul continua prin a preciza că unele dintre cele mai sensibile informații financiare și personale ale lui Römer - cum ar fi adresa de domiciliu, o fotografie a pașaportului și istoricul tranzacțiilor - au ajuns în mâinile unui escroc, scrie WSJ.

Cel mai surprinzător este faptul că banca nu a fost atacată de hackeri. Compania Revolut, cu sediul la Londra, printre cele mai populare „neo-bănci” digitale din Europa, și-a transmis în mod voluntar datele cuiva care se dădea drept agenție guvernamentală. Prin trimiterea de solicitări false către organele de aplicare a legii, imitatorul a extras date despre sute de clienți din banca online, inclusiv oameni de afaceri înstăriți din lumea cripto.

Acum, Römer, un antreprenor german în domeniul cripto care locuiește în Malta, a fost prins într-o situație de încălcare a protecției datelor care a pus în dificultate Revolut, o companie aflată în creștere rapidă, și a ridicat semne de întrebare cu privire la competența sa.

Vestea vine într-un moment dificil pentru Revolut, o companie fintech evaluată recent la 115 miliarde de dolari, ceea ce o face cel mai valoros startup din Europa. La începutul acestei luni, Revolut a primit undă verde provizorie pentru a oferi servicii bancare americanilor, parte a ambiției sale de a pătrunde pe piața americană.

Infracțiunea a provocat reacții furioase din partea clienților. Aproximativ 680 de clienți au fost afectați, a declarat o persoană apropiată Revolut. Deși aceasta reprezintă o mică parte din cei peste 80 de milioane de clienți ai companiei, breșa a atras atenția pentru că aparent vizează persoane cu avere netă mare, active în monede digitale.

Clienții și-au exprimat temerea că datele scurse i-ar putea expune la „atacuri cu cheie”, în care infractorii folosesc amenințarea violenței pentru a forța investitorii în bitcoin să predea cheile digitale ale activelor lor.

„Sunt sincer surprins cum o companie de această dimensiune îmi stochează datele și cu atât mai mult le dă afară atât de ușor”, a spus Römer.

Pe lângă problemele Revolut, compania se confruntă cu amenințări de extorcare din partea unui hacker misterios care susține că se află în spatele breșei de securitate. Presupusul hacker a publicat fragmente din datele furate ale clienților - inclusiv ale lui Römer - și a amenințat că va publica mai multe dacă Revolut nu plătește, fără a specifica public o sumă.

Compania a declarat că a alertat forțele de ordine, dar a refuzat să discute despre amenințarea de extorcare. Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie, care supraveghează protecția datelor, a declarat că investighează problema.

Revolut a numit incidentul „o escrocherie sofisticată de uzurpare a identității externe, în care o terță parte neautorizată a utilizat un domeniu de e-mail legitim al unei agenții guvernamentale pentru a trimite solicitări frauduloase de informații”.

Compania nu a fost contactată de făptași, a declarat o persoană apropiată Revolut.

Mark Karpelès, fostul director executiv al bursei de bitcoin Mt. Gox, care a eșuat, a declarat că a fost una dintre victimele încălcării securității.

„Ar fi trebuit să vorbească cu o persoană reală pentru a confirma, ca minim”, a postat Karpelès pe X. Într-un alt tweet, el a avertizat că „ar putea fi răpit sau mort” până când va primi răspunsuri de la Revolut despre breșă.

Într-un e-mail, Karpelès a declarat pentru The Wall Street Journal că a aflat despre breșă din e-mailul Revolut de sâmbătă dimineață și că a luat „măsuri adecvate” pentru a se proteja pe sine și familia sa.

Karpelès, un om de afaceri francez cu sediul la Tokyo, este o figură controversată în domeniul cripto. După prăbușirea Mt. Gox din 2014, a fost achitat de delapidare de către o instanță japoneză, dar a fost găsit vinovat de falsificare de date.

De la încălcarea securității, un hacker care se autointitulează „Nu sunt un ticălos” a publicat materiale pe care Revolut le-a predat din greșeală. Printre acestea se numărau o fotografie de pașaport și alte informații despre Römer, antreprenorul german. Römer a declarat pentru Journal că materialele erau autentice.

„Vom începe să publicăm din ce în ce mai multe date în fiecare zi până când revolut va plăti pentru scurgerea de informații despre clienții săi”, a scris „Nu sunt un ticălos” într-o postare pe un canal de pe Telegram, platforma de socializare. Postarea a fost arhivată de cercetătorii în securitate cibernetică înainte ca canalul să fie șters.

De asemenea, „Nu sunt un ticălos” a postat capturi de ecran ale unor e-mailuri care sugerează că escroc a deturnat un cont de e-mail al guvernului italian, care comunica cu o adresă de e-mail utilizată de filiala italiană a Revolut. Poliția italiană nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Escrocii s-au dat mult timp drept agenții guvernamentale pentru a trimite solicitări false către forțele de ordine, iar astfel de trucuri nu sunt deosebit de dificil de pus în aplicare, a declarat Conor Freeman, un cercetător irlandez în securitate cibernetică care a urmărit atacul cibernetic Revolut.

„Nu e chiar știință complicată”, a spus Freeman.

Römer a spus că se gândește să intensifice măsurile de securitate la domiciliul său. Istoricul său profesional îl face o potențială țintă pentru un atac armat: Printre proiectele sale se numără un cazinou online bazat pe criptomonede și o piață pentru active virtuale utilizate în jocul video de succes „Counter-Strike 2”.

„A deține criptomonede și a-ți expune adresa înseamnă, practic, să inviți pe cineva să te jefuiască”, a spus Römer. „E mai ușor decât să jefuiești o bancă.”