O scurgere înfundată este una dintre cele mai frecvente și neplăcute probleme casnice. Fie că este vorba despre chiuveta din bucătărie, unde grăsimea și resturile alimentare blochează evacuarea apei, fie că vorbim despre cada sau cabina de duș blocate de fire de păr și acumulări de săpun, situația necesită o intervenție rapidă.

Înainte de a apela la un instalator autorizat sau de a cumpăra substanțe chimice agresive, puteți încerca câteva metode simple și eficiente de desfundare, folosind ingrediente pe care le aveți deja în gospodărie.

Una dintre cele mai populare și ecologice metode pentru curățarea instalațiilor sanitare implică utilizarea bicarbonatului de sodiu combinat cu oțet alimentar. Reacția chimică efervescentă care se produce ajută la dizolvarea depunerilor de grăsime, a reziduurilor organice și a dopurilor formate pe conducte.

Pentru a aplica această metodă, turnați o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu direct în orificiul scurgerii, urmată de o cană de oțet alb. Acoperiți imediat scurgerea cu un dop sau cu o cârpă umedă pentru a menține spuma rezultată în interiorul țevilor. Lăsați amestecul să acționeze timp de cel puțin treizeci de minute. La final, turnați o cantitate generoasă de apă clocotită pentru a clăti conductele și a elimina resturile dizolvate.

Dacă blocajul este de natură mecanică și ingredientele naturale nu oferă rezultatul dorit, este timpul să apelați la instrumente clasice de instalații. Ventuza din cauciuc este un instrument indispensabil în orice locuință. Fixați ventuza ferm peste orificiul scurgerii, asigurându-vă că există suficientă apă în chiuvetă sau cadă pentru a acoperi marginea din cauciuc. Executați mișcări ferme de pompare în sus și în jos pentru a crea presiune și vacuum, acțiune ce va disloca dopul format.

În cazul în care blocajul este situat mai adânc pe conductă, un șarpe de desfundat sau un cablu metalic flexibil poate fi soluția salvatoare. Introduceți instrumentul ușor prin scurgere, rotindu-l constant până când simțiți rezistență. Prin mișcări de rotație și împingere, veți reuși să spargeți sau să extrageți dopul de mizerie.

Cea mai bună metodă de a gestiona scurgerile înfundate rămâne prevenția. Evitați să turnați ulei uzat sau grăsimi lichide în chiuveta de la bucătărie, deoarece acestea se solidifică pe pereții interiori ai țevilor. Utilizați site de protecție din inox sau silicon pentru a opri resturile de mâncare, firele de păr și alte deșeuri solide. De asemenea, clătirea periodică a scurgerilor cu apă fierbinte ajută la menținerea fluxului optim al apei.