Frunza de dafin este nelipsită din multe bucătării, fiind folosită în special pentru a da aromă ciorbelor, tocănițelor și altor preparate. Puține gospodine știu însă că aceasta poate fi folosită și atunci când depozitează pungile cu făină. O frunză uscată, pusă în recipientul în care păstrezi acest aliment, este un truc tradițional despre care se spune că ajută la ținerea la distanță a insectelor.

Făina este unul dintre produsele care pot atrage dăunători alimentari, mai ales atunci când este păstrată mult timp în condiții necorespunzătoare. Moliile alimentare și alte insecte pot ajunge în pungi sau recipiente, iar uneori infestarea este observată abia după ce apar larve sau fire subțiri de pânză în interiorul produsului.

Explicația are legătură cu mirosul puternic al frunzelor de dafin. Acestea conțin uleiuri volatile și compuși aromatici care pot avea efect repelent asupra anumitor insecte. Din acest motiv, unele persoane folosesc frunzele uscate pentru a proteja alimentele depozitate în cămară.

Trucul este simplu: se pune o frunză de dafin uscată într-un recipient cu făină, după care acesta se închide bine cu un capac. Frunza nu trebuie mărunțită și nici amestecată în produs.

Este important de știut că această metodă nu oferă protecție garantată împotriva insectelor. Nu există suficiente dovezi că o simplă frunză de dafin poate preveni infestarea făinii în orice condiții. Prin urmare, trucul poate fi folosit doar ca măsură suplimentară, nu ca înlocuitor pentru depozitarea corectă.

Pe lângă folosirea frunzelor de dafin, există câteva reguli simple care te pot ajuta să păstrezi făina în condiții bune.

În primul rând, este recomandat să o muți din ambalajul original într-un recipient curat, uscat și închis ermetic. Astfel, reduci riscul ca insectele să ajungă în interior și limitezi contactul cu umezeala.

De asemenea, locul în care depozitezi făina este foarte important. Alege un dulap răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui. Căldura și umezeala pot favoriza deteriorarea produselor alimentare.

O altă regulă este să verifici periodic făina, mai ales dacă ai cumpărat o cantitate mai mare. Dacă observi insecte, larve, fire asemănătoare pânzei de păianjen sau un miros neobișnuit, nu mai folosi produsul.

Nu este recomandat nici să torni făina proaspăt cumpărată peste cea rămasă în recipient. Spală și usucă bine recipientul înainte de a-l umple din nou.

Astfel, câteva măsuri simple de depozitare te pot ajuta să păstrezi făina în condiții bune și să eviți risipa alimentară.