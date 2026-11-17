Codul în sos de roșii cu usturoi este una dintre acele rețete simple, dar foarte gustoase, potrivite atât pentru prânz, cât și pentru cină. Preparatul se face repede, are ingrediente puține și poate fi servit cu orez, cartofi natur sau chiar cu pâine proaspătă, pentru a nu pierde deloc din sosul aromat. Secretul este ca peștele să nu fie gătit prea mult, pentru a rămâne fraged și suculent.

Codul este un pește apreciat pentru carnea sa albă, delicată, care se combină foarte bine cu sosurile pe bază de roșii și usturoi. În plus, pentru această rețetă nu este nevoie de tehnici complicate, ceea ce o face potrivită și pentru cei care nu gătesc foarte des pește. Sosul de roșii dă savoare preparatului, iar usturoiul îi oferă un gust intens, fără să acopere aroma peștelui. Dacă este gătit corect, codul rămâne fraged și se desface ușor cu furculița.

Pentru 2-3 porții ai nevoie de următoarele ingrediente:

500-600 g file de cod

250-300 g roșii cherry, tăiate în jumătăți, sau roșii cuburi din conservă

3-4 căței de usturoi, tocați mărunt

1 ceapă mică, tocată fin

2 linguri de ulei de măsline

100-120 ml supă de legume sau apă

1 lingură de suc de lămâie

2-3 linguri de busuioc proaspăt tocat sau pătrunjel

sare, după gust

piper, după gust

puțină boia dulce

un praf de oregano sau condiment italian, opțional

fulgi de chili, opțional

În funcție de preferințe, codul poate fi înlocuit și cu alt pește alb, însă textura acestuia se potrivește foarte bine cu sosul de roșii.

Pentru început, fileurile de cod se tamponează bine cu șervețele de hârtie, astfel încât excesul de apă să fie îndepărtat. Apoi se condimentează cu sare, piper și puțină boia dulce.

Într-o tigaie încăpătoare se încinge o lingură de ulei de măsline, iar peștele se rumenește ușor câte 1-2 minute pe fiecare parte. Nu trebuie gătit complet în această etapă, ci doar cât să prindă puțină culoare. După aceea, se scoate pe o farfurie.

În aceeași tigaie se adaugă restul de ulei, apoi ceapa tocată. Se călește 2-3 minute, până se înmoaie ușor. Se pune apoi usturoiul și se mai lasă aproximativ 30 de secunde, cât să devină aromat, fără să se ardă.

Se adaugă roșiile, supa de legume sau apa și sucul de lămâie. Dacă dorești, poți pune și un praf de oregano ori câțiva fulgi de chili. Sosul se lasă să fiarbă la foc mediu timp de câteva minute, până când roșiile se înmoaie și încep să formeze un sos ușor legat. La final, fileurile de cod se pun din nou în tigaie, direct în sos, și se mai lasă 3-5 minute, până când peștele este făcut. Preparatul se oprește imediat ce codul devine opac și se desface ușor cu furculița. Deasupra se presară busuioc proaspăt sau pătrunjel, iar mâncarea se servește caldă.

Una dintre cele mai frecvente greșeli când este gătit codul este timpul prea mare petrecut pe foc. Fiind un pește cu carne delicată, acesta se poate usca repede dacă este lăsat prea mult în tigaie sau la cuptor. De aceea, este bine să fie rumenit foarte puțin la început, apoi terminat de gătit direct în sos. În felul acesta, carnea rămâne fragedă și preia mai bine aromele de roșii și usturoi.

Un alt detaliu important este ca usturoiul să nu fie prăjit excesiv. Dacă se arde, gustul devine amar și poate strica întregul preparat. De asemenea, puțin suc de lămâie adăugat în sos echilibrează gustul roșiilor și dă prospețime farfuriei.

Codul în sos de roșii cu usturoi poate fi servit simplu, cu salată, dar merge foarte bine și cu o garnitură de orez, cartofi natur sau legume trase la tigaie. Rețeta este adaptată după o variantă publicată de site-ul culinar internațional Angelina Recipes, unde preparatul este prezentat ca o cină rapidă, gata în aproximativ 30 de minute, cu cod, roșii, usturoi, bază lichidă ușoară și verdețuri proaspete.