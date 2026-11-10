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Cinci greșeli care îți înfundă chiuveta 

Cinci greșeli care îți înfundă chiuveta chiuveta infundata / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Chiuveta înfundată este una dintre cele mai enervante probleme din casă. În majoritatea cazurilor, cauza nu este o defecțiune la țevi, ci obiceiuri zilnice greșite. Specialiștii în instalații identifică câteva greșeli frecvente care, în timp, transformă o scurgere normală într-un dop greu de scos.

1. Torni uleiul și grăsimile pe chiuvetă

Aceasta este, de departe, cea mai gravă greșeală. Uleiul de prăjit, grăsimea de la carne sau sosurile se toarnă ușor când sunt calde, dar se solidifică pe pereții țevilor odată ce se răcesc.

În timp, formează un strat lipicios pe care se agată tot restul. Soluția este simplă: lași grăsimea să se răcească într-un borcan sau o absoarbe cu șervețele, apoi o arunci la gunoi.

2. Folosești chiuveta pentru a arunca resturi de mâncare

Pastele, orezul, cojile de cartofi și legumele fierte se umflă în contact cu apa și se compactează. Chiar și cantități mici, repetate zilnic, ajung să blocheze scurgerea. Ideal este să folosești o sită și să arunci resturile la gunoi sau la compost.

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3. Torni zațul de cafea

Deși pare inofensiv, zațul nu se dizolvă. Se așază în coturile țevilor și, amestecat cu grăsimi, formează un nămol dens. Mulți instalatori îl consideră unul dintre cei mai răi dușmani ai chiuvetei de bucătărie.

chiuveta infundata

chiuveta infundata / sursa foto: arhiva EVZ

4. Nu dotezi chiuveta cu sită la scurgere

Fără o sită simplă, în țevi ajung fire de păr, resturi mici de mâncare și alte impurități. La baie, părul este principala cauză a înfundărilor. O strecurătoare ieftină previne o mare parte din probleme.

5. Clătești cu prea puțină apă

Dacă speli vasele cu jet slab sau lași resturile să stea, grăsimile și particulele se depun mai ușor. Apa caldă din abundență ajută la „spălarea” țevilor și reduce riscul de acumulare.

Prevenția este mult mai simplă decât intervenția. Evitarea acestor greșeli reduce semnificativ șansele ca chiuveta să se înfunde. Când totuși apare o problemă, metodele blânde (ventuză, bicarbonat cu oțet) sunt de preferat dezobturanților chimici puternici, care pot deteriora țevile pe termen lung.

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