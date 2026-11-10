Cinci greșeli care îți înfundă chiuveta 

Chiuveta înfundată este una dintre cele mai enervante probleme din casă. În majoritatea cazurilor, cauza nu este o defecțiune la țevi, ci obiceiuri zilnice greșite. Specialiștii în instalații identifică câteva greșeli frecvente care, în timp, transformă o scurgere normală într-un dop greu de scos.

Aceasta este, de departe, cea mai gravă greșeală. Uleiul de prăjit, grăsimea de la carne sau sosurile se toarnă ușor când sunt calde, dar se solidifică pe pereții țevilor odată ce se răcesc.

În timp, formează un strat lipicios pe care se agată tot restul. Soluția este simplă: lași grăsimea să se răcească într-un borcan sau o absoarbe cu șervețele, apoi o arunci la gunoi.

Pastele, orezul, cojile de cartofi și legumele fierte se umflă în contact cu apa și se compactează. Chiar și cantități mici, repetate zilnic, ajung să blocheze scurgerea. Ideal este să folosești o sită și să arunci resturile la gunoi sau la compost.

Deși pare inofensiv, zațul nu se dizolvă. Se așază în coturile țevilor și, amestecat cu grăsimi, formează un nămol dens. Mulți instalatori îl consideră unul dintre cei mai răi dușmani ai chiuvetei de bucătărie.

Fără o sită simplă, în țevi ajung fire de păr, resturi mici de mâncare și alte impurități. La baie, părul este principala cauză a înfundărilor. O strecurătoare ieftină previne o mare parte din probleme.

Dacă speli vasele cu jet slab sau lași resturile să stea, grăsimile și particulele se depun mai ușor. Apa caldă din abundență ajută la „spălarea” țevilor și reduce riscul de acumulare.

Prevenția este mult mai simplă decât intervenția. Evitarea acestor greșeli reduce semnificativ șansele ca chiuveta să se înfunde. Când totuși apare o problemă, metodele blânde (ventuză, bicarbonat cu oțet) sunt de preferat dezobturanților chimici puternici, care pot deteriora țevile pe termen lung.