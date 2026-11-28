Deși piața locală a fost dominată mult timp de uleiul de floarea-soarelui, consumul de ulei de măsline în România a urcat de la 0,4 litri pe cap de locuitor în 2020 la aproximativ 0,7 litri în 2025. Nivelul rămâne totuși sub media înregistrată în țările Uniunii Europene, potrivit datelor statistice publicate de International Olive Council.

Potrivit aceleiași surse, Uniunea Europeană este cel mai mare consumator de ulei de măsline la nivel mondial, însă ponderea sa în consumul global scade treptat. În același timp, interesul pentru acest produs crește în statele din afara spațiului mediteraneean, inclusiv în România.

Pe fondul acestei cereri tot mai vizibile, un antreprenor din Gherla, județul Cluj, a investit anul trecut într-o livadă de măslini din Creta, unde produce ulei de măsline extravirgin destinat pieței românești.

"România este o ţară în care nu prea se consumă ulei de măsline, dar observăm o tendinţă de creştere. Consumul este estimat la aproximativ 0,7 litri pe cap de locuitor pe an, o cantitate mult mai mică în comparaţie cu Grecia, unde cred că s-a ajuns la circa 15 litri pe persoană, anual. Cu toate acestea, constatăm un interes tot mai mare pentru acest produs în rândul clienţilor noştri. În primul rând, în rândul tinerilor preocupaţi de nutriţie, dar observăm şi o cerere în creştere atât din partea persoanelor vârstnice, cât şi a familiilor cu copii. De altfel, sunt foarte multe studii realizate de cercetători care dovedesc beneficiile uleiului de măsline, inclusiv în contextul dietei mediteraneene", a declarat pentru Agerpres producătorul Cosmin Filipaş.

Afacerea de familie a început în 2018, când antreprenorul român a decis să intre în distribuția uleiului de măsline obținut în insula Creta, din soiul Koroneiki, cel mai răspândit în regiune. Anul trecut, Cosmin Filipaş a cumpărat o plantație de 3.000 de metri pătrați cu măslini în zona Messara, din sudul insulei. Recolta de pe această suprafață este procesată și îmbuteliată pe loc, iar uleiul ajunge apoi în România.

Conform estimărilor antreprenorului, prețul unui hectar de livadă de măslini din soiul Koroneiki oscilează între 70.000 și 120.000 de euro. Suma diferă în funcție de mărimea și vârsta pomilor, de existența unui sistem de irigații și de capacitatea de producție. Unii măslini intră pe rod după aproximativ șase ani, în timp ce alte soiuri pot produce mai devreme, după trei ani, dar cu o recoltă mai redusă.

Cosmin Filipaş a preferat pomi maturi, capabili să ofere producții constante, astfel că măslinii din livada sa depășesc 50 de ani. În regiunea Chania din Creta se află și cel mai bătrân măslin din lume, cu o vârstă estimată între 3.000 și 5.000 de ani, al cărui trunchi are o circumferință de circa 12,5 metri și un diametru de 4,6 metri. Arborele este încă viu, rodește și are statut de monument natural protejat din 1997.

Pe parcursul anului, pomii din livada clujeanului sunt îngrijiți de familia de la care a fost cumpărată proprietatea, iar antreprenorul și fiul său merg în Creta de câteva ori pe an, la recoltare, procesare și îmbuteliere.

Investiția a fost gândită și pentru a construi o relație solidă cu localnicii. "Ne-am gândit că trebuie să fim parte din comunitate. Dacă suntem excluşi din comunitatea asta, pierdem business-ul. Am vrut să transmitem că suntem alături de ei şi că facem parte din comunitate", a explicat acesta.

În afacerea familiei s-a implicat și David Filipaş, un adolescent de 15 ani atras de uleiul de măsline încă din copilărie. "Prima interacţiune cu uleiul de măsline am avut-o la vârsta de şase ani, când am venit pentru prima dată în Creta. Am venit cu întreaga familie şi am mâncat pentru prima dată un gyros, care nu avea doar tzatziki peste carne, ci şi un ingredient special pentru mine: uleiul de măsline. De atunci s-a creat o conexiune, a început să îmi placă tot mai mult, pentru că uleiul de măsline dă viaţă mâncării", a precizat David Filipaş pentru AGERPRES.

El s-a ocupat de promovarea produselor în mediul online și a discutat frecvent cu clienții despre ce înseamnă un ulei bun. Pe măsură ce întrebările s-au înmulțit, informațiile strânse din pasiune nu i s-au mai părut suficiente.

"Eu le explicam clienţilor cum arată un ulei de măsline bun şi ce ar trebui să simtă, dar nu aveam destule informaţii. Învăţam de la alţii, din ce vedeam pe internet, însă nu era ceva profesional. Anul trecut am decis să fac un curs, să devin somelier cu diplomă, ca să le arăt oamenilor modul corect în care se consumă uleiul de măsline şi cum se obţine acesta", a povestit adolescentul.

La 14 ani, David a urmat un curs de somelier în Spania, alături de 20 de adulți din mai multe țări. A fost singurul minor din grup și recunoaște că primele momente nu au fost ușoare. Ulterior, i-a surprins pe unii colegi prin notele aromatice identificate la degustări, precum lămâia, migdala, piersica sau coaja de banană verde.

La examenul final, a trebuit să recunoască atât caracteristicile unor uleiuri, cât și cele cinci defecte întâlnite în degustarea de specialitate. David afirmă că le-a identificat pe toate, devenind cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume.

Elev în clasa a IX-a la Gherla, la 15 ani, spune că a degustat peste 500 de uleiuri de măsline din soiuri și zone diferite și vrea să continue pregătirea. "Vreau să mai merg acum la un curs de somelier în Italia, să mai acumulez informaţii şi lucruri noi. Planul meu este să merg şi la câteva concursuri ca somelier, iar primul va fi anul viitor, la Londra. Va fi un concurs mai dificil, în care nu trebuie doar să spui 'se simte mărul', ci şi să precizezi concentraţia pe o scară de la 1 la 10", a afirmat el.

Tânărul vrea să schimbe și ideea că uleiul de măsline se potrivește doar în salate, arătând că merge și în deserturi, alături de înghețată de vanilie, ciocolată neagră sau brânză dulce. Preparatul său preferat rămâne însă pâinea prăjită cu ulei de măsline.

Creșterea interesului pentru acest produs ridică tot mai des întrebări despre diferențele dintre sortimente, etichete și modul în care poate fi ales un ulei bun.

Cosmin Filipaş spune că primul reper de pe etichetă este categoria, în special mențiunea de ulei de măsline extravirgin, alături de gust, prospețime și modul de obținere și păstrare. Un ulei cu gust intens poate acoperi preparatele fine, în timp ce un sortiment mai blând susține alte ingrediente.

"Cel mai important lucru este ca uleiul de măsline să fie extravirgin şi să nu fie din mai multe soiuri. De ce este important să fie dintr-un singur soi? Fiindcă aromele sunt mult mai puternice. La uleiul de măsline este important să îl consumi cât mai aproape de momentul producerii, când are caracteristicile cele mai bune, cei mai mulţi polifenoli. Prospeţimea contează şi pentru că uleiul îşi pierde în timp o parte dintre caracteristici, chiar dacă este păstrat în condiţii corespunzătoare. Gustul diferă şi în funcţie de momentul recoltării: uleiul obţinut din măsline mai coapte este, în general, mai blând şi mai puţin amar, în timp ce uleiul produs din măslini verzi are un gust mai intens şi arome mai pronunţate", a explicat antreprenorul.

Pe lângă soi și momentul recoltării, contează și îngrijirea pomilor, transportul, timpul scurs până la presare și condițiile de depozitare. Totodată, aciditatea uleiului de măsline nu are legătură cu aciditatea unei lămâi.

"E un indicator care spune cât de proaspete au fost măslinele şi cât de repede s-au dus la moară. Cu cât măslinele au fost procesate mai repede, au fost curate şi nu au fost înţepate de musca de măslin, cu atât atunci obţii un ulei cu aciditate mică, dar orice ulei cu aciditate sub 0,8 este considerat extravirgin. Analizele se fac la data producţiei şi noi de fiecare dată când îmbuteliem măsurăm aciditatea şi o comunicăm. În general avem sub 0,4. Uleiul ar trebui consumat în cel mult 18 luni, pentru că în timp aciditatea se modifică şi uleiul poate deveni virgin", a subliniat Filipaş.

Depozitarea corectă este la fel de importantă, iar recipientele din metal sau din sticlă închisă la culoare feresc mai bine produsul de lumină și aer.

Informarea clienților face parte din activitatea firmei, inclusiv în privința folosirii la gătit sau la prăjit. Cât privește suspiciunile de falsificare de pe piață, Filipaş nu crede că regula este amestecul cu alte uleiuri vegetale, dar avertizează că unele uleiuri mai vechi ar putea fi combinate cu o cantitate mai mică de ulei proaspăt pentru a le îmbunătăți gustul și aroma. "Ce credem noi că se întâmplă pe piaţă este că se vând ca uleiuri extravirgine, unele care nu sunt extravirgine", a atras atenţia Filipaş.

În prezent, uleiul de măsline produs de familia Filipaş se vinde exclusiv online, însă antreprenorul nu exclude prezența în băcănii și, pe termen lung, în marile lanțuri de retail.

"În marile lanţuri de retail, nici nu ne-am gândit până acum, fiindcă noi ne luptăm cu produsele de acolo, care nu au nicio poveste, pur şi simplu etichetă pusă într-un raft, pe care o aleg oamenii şi din lipsă de timp. Pe termen lung, însă, ne dorim să fim acolo şi dacă vrei să creşti la un alt nivel, nu poţi să nu fi în supermarket-uri şi magazine. De ce? Pentru că tu poţi să faci câtă reclamă vrei, să cheltuieşti toţi banii din lume, dacă oamenii sunt comozi şi vor să îl ia mâine sau astăzi dintr-un magazin. Dacă îl văd acolo, după ce au auzit de el şi au văzut reclame, vânzarea creşte. Nu vrem business cu orice preţ, nu vrem să fim în supermarket-uri, dacă nu e povestea noastră autentică", a explicat Cosmin Filipaş.