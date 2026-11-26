Salariul mediu brut anual din România s-a situat printre cele mai mici din Uniunea Europeană în 2025, însă poziția țării se îmbunătățește atunci când veniturile sunt raportate la prețurile din fiecare stat. România urcă astfel cinci locuri, de pe poziția 23 pe locul 18, în clasamentul salariilor ajustate în funcție de puterea de cumpărare, potrivit unei analize Euronews Business realizate pe baza datelor Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, salariul mediu anual ajustat pentru un angajat cu normă întreagă a fost de 41.464 de euro în 2025. În cele 26 de state incluse în statistica Eurostat, valorile au variat de la 16.201 euro în Bulgaria la 85.609 euro în Luxemburg. Țările de Jos nu figurează în clasament, deoarece utilizează o metodologie diferită de calcul.

Luxemburg ocupă primul loc în clasament, cu un salariu mediu anual brut de 85.609 euro. Urmează Danemarca, cu 73.500 de euro, Irlanda, cu 64.387 de euro, Belgia, cu 61.984 de euro, și Austria, cu 60.727 de euro.

Dintre cele mai mari patru economii ale Uniunii Europene, Germania înregistrează cel mai ridicat salariu mediu anual, de 56.360 de euro. Franța se situează puțin peste media europeană, cu 44.734 de euro.

În Italia, valoarea ajunge la 34.213 euro, iar în Spania la 35.125 de euro, ambele sub media UE.

La celălalt capăt al clasamentului se află Bulgaria, cu 16.201 euro. Grecia, cu 18.772 de euro, și Ungaria, cu 20.138 de euro, ocupă următoarele poziții de la coadă. România se află și ea printre statele cu cele mai mici salarii medii, cu 20.818 euro pe an. În aceeași categorie se regăsesc Slovacia, cu 21.661 de euro, și Letonia, cu 22.688 de euro.

Valorile prezentate sunt salarii brute. Veniturile nete diferă de la o țară la alta, în funcție de impozite și contribuțiile sociale.

Diferențele dintre state se reduc atunci când salariile sunt raportate la prețurile bunurilor și serviciilor din fiecare țară. Pentru această comparație este utilizat Standardul Puterii de Cumpărare (SPC), cunoscut și sub abrevierea internațională PPS. Unitatea permite evaluarea veniturilor ținând cont de diferențele de preț și exprimă cantitatea de bunuri și servicii care poate fi cumpărată în fiecare stat.

Potrivit calculelor Euronews Business bazate pe datele Eurostat, cel mai mare salariu mediu ajustat la puterea de cumpărare este de aproximativ trei ori mai mare decât cel mai mic. Diferența este astfel considerabil mai redusă decât raportul de peste cinci la unu înregistrat atunci când salariile sunt exprimate în euro.

Luxemburg își păstrează prima poziție, cu 65.106 SPC. În schimb, Bulgaria urcă două locuri, până pe poziția a 24-a, iar Grecia ajunge pe ultimul loc, cu 21.486 SPC.

Ajustarea în funcție de puterea de cumpărare modifică și pozițiile altor state. Slovenia trece peste media Uniunii Europene, în timp ce Suedia și Franța coboară sub acest nivel. Polonia și Lituania câștigă fiecare câte trei poziții.

Austria urcă de pe locul al cincilea pe al doilea, în timp ce Danemarca coboară de pe poziția a doua pe a patra, iar Irlanda pierde trei locuri, de pe locul al treilea pe al șaselea.

Mai multe state din Europa Centrală și de Est obțin poziții mai bune după ajustarea salariilor la puterea de cumpărare. România înregistrează cea mai mare ascensiune din clasament: urcă de pe locul 23 pe locul 18, câștigând cinci poziții.

Polonia și Lituania avansează, la rândul lor, câte trei locuri, iar Bulgaria urcă două poziții. La polul opus, Estonia înregistrează cea mai mare coborâre, de pe locul 16 pe locul 21.

Diferențele dintre salariile din statele europene sunt legate în principal de nivelul de dezvoltare economică și de productivitatea muncii, potrivit experților citați de Euronews Business.

Jaan Masso, conferențiar universitar în econometrie aplicată la Universitatea din Tartu, a explicat că nivelurile diferite de dezvoltare economică și productivitate, precum și valoarea producției realizate de angajați, se numără printre principalele cauze ale decalajelor salariale.

O explicație similară a oferit Štěpán Jurajda, profesor la CERGE-EI din Praga. Acesta a indicat diferențele dintre state în privința capitalului fizic și uman, inclusiv a nivelului de educație, dar și productivitatea, instituțiile, reglementările și politicile de cercetare și dezvoltare.