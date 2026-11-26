Prețul icrelor roșii a ajuns în regiunea Rostov, din Rusia, la aproximativ 18.000 de ruble (circa 200 de euro) pentru un kilogram, potrivit Rostov.ru. Suma reprezintă aproape 95% din minimul lunar de trai pe locuitor stabilit pentru 2027, de 19.013 ruble (aproximativ 211 euro). Unele sortimente sunt și mai scumpe, iar presa locală anticipează noi creșteri de preț înaintea sărbătorilor de Anul Nou.

Prețul icrelor roșii poate ajunge la 25.000 de ruble (277 de euro) pe kilogram Diferențele dintre sortimente sunt considerabile. Potrivit Rostov.ru, cele mai accesibile produse pornesc de la aproximativ 10.000 de ruble (111 euro) pe kilogram, în timp ce variantele scumpe ajung la circa 25.000 de ruble (277 de euro).

Raportat la pragul de 19.013 ruble (aproximativ 211 euro) stabilit de autoritățile regionale pentru 2027, un kilogram la prețul minim menționat reprezintă puțin peste jumătate din această sumă. La 25.000 de ruble (aproximativ 277 de euro), costul depășește pragul cu aproximativ 31%.

În Rusia, multe companii acumulează întârzieri la plata salariilor. Potrivit Rosstat, la sfârșitul lunii septembrie 2026, restanțele raportate însumau 2,539 miliarde de ruble (aproximativ 28,1 milioane de euro) și afectau circa 11.000 de angajați, statistica neincluzând întreprinderile mici.

O parte dintre datorii provenea din 2024 sau din anii anteriori. În regiunea Rostov, zeci de angajați au reclamat că nu și-au primit salariile din iulie 2026. Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat existența unui dosar penal în acest caz.

Consumatorii cumpără frecvent ambalaje de 100–250 de grame, însă prețul ridicat pe kilogram se reflectă și în costul porțiilor mici.

Calculat proporțional la un preț de 18.000 de ruble (circa 200 de euro) pe kilogram, un borcan de 100 de grame ar costa 1.800 de ruble (aproximativ 20 de euro), iar unul de 250 de grame ar ajunge la 4.500 de ruble (aproximativ 50 de euro). Acestea sunt echivalente orientative; prețul efectiv diferă în funcție de sortiment, producător și ambalaj.

Comercianții intervievați de publicația locală 161.ru spun că unii clienți cumpără mai rar și aleg cantități mai mici, rezervând icrele pentru mesele festive.

Presa locală leagă scumpirea icrelor roșii de sezonul slab de pescuit al somonului în Extremul Orient rus. Potrivit datelor de la agenția federală pentru pescuit, comunicate publicației 161.ru, până la 26 octombrie 2026 fuseseră capturate 99.200 de tone de somon din Pacific, față de o prognoză de 227.000 de tone.

La acel moment, capturile reprezentau aproximativ 44% din volumul anticipat.

Rostov.ru relatează că specialiștii se așteaptă la alte creșteri de preț în perioada premergătoare Anului Nou. Evoluția efectivă va depinde și de reacția cumpărătorilor la prețurile deja ridicate.

Costul de la raft include materia primă, transportul, procesarea, ambalarea și adaosurile comerciale. Pentru cumpărători, diferența dintre un borcan mic și unul de 250 de grame poate însemna câteva mii de ruble în plus la bugetul mesei festive.