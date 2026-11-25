Grupul parlamentar al PNL din Senat a votat miercuri, 25 noiembrie, sancționarea a patru dintre senatorii liberali, pe fondul nerespectării repetate a deciziilor adoptate în interiorul grupului. Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse din grupul senatorial, în timp ce Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost retrași din funcțiile de conducere pe care le dețineau în comisiile parlamentare.

Decizia a fost adoptată cu unanimitatea voturilor senatorilor liberali prezenți la ședință, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri de Partidul Național Liberal.

„Senatorii Partidului Naţional Liberal au decis astăzi, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, sancţionarea senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu. Senatorii Nicoleta Pauliuc şi Monica Anisie au fost sancţionaţi prin excluderea din grupul senatorial al PNL, iar senatorii Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu prin retragerea din funcţiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului României”, a transmis PNL.

Formațiunea politică a anunțat că măsurile adoptate nu vor avea consecințe asupra mandatelor celor patru senatori și nici asupra libertății acestora de a-și exercita atribuțiile parlamentare.

Conducerea grupului parlamentar liberal le-a reproșat celor patru senatori că, în mai multe rânduri, au avut poziții sau au votat contrar hotărârilor adoptate de colegii lor.

În cazul Nicoletei Pauliuc și al Monicăi Anisie, liberalii au susținut că voturile acestora au avantajat în mod repetat pozițiile social-democraților. Situația celorlalți doi senatori sancționați va fi evaluată din nou peste două săptămâni.

„Sancţiunile au fost emise în urma unor situaţii repetate în care senatorii menţionaţi au votat ori s-au plasat împotriva hotărârilor şi deciziilor stabilite prin vot în cadrul grupului parlamentar liberal din Senat. În evaluarea grupului PNL, prin aceste voturi, Nicoleta Pauliuc şi Monica Anisie au favorizat în mod repetat poziţiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul din care făceau parte. În privinţa lui Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu, pe lângă sancţiunea decisă, s-a aprobat reanalizarea situaţiei lor peste două săptămâni”, se arată în comunicatul PNL.

PNL a transmis că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime opiniile și să voteze în conformitate cu propriile convingeri. Formațiunea consideră că divergențele de opinie și dezbaterile interne sunt firești, însă membrii grupului parlamentar trebuie să respecte hotărârile adoptate prin votul majorității.

Liberalii au motivat aplicarea sancțiunilor prin necesitatea respectării regulilor interne și a menținerii unei poziții comune în activitatea parlamentară.

”Atunci când voturile contrare deciziilor majorităţii devin repetate, sistematice, funcţionarea grupului parlamentar şi capacitatea acestuia de a acţiona unitar sunt afectate. Apartenenţa la un grup parlamentar presupune nu doar drepturi individuale, ci şi responsabilităţi. Cei patru senatori rămân membri ai Partidului Naţional Liberal, urmând să-şi desfăşoare în continuare activitatea în Senat ţinând cont de sancţiunile primite”, a mai transmis PNL.