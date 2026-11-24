Președintele PNL, Ilie Bolojan, a lansat marți o serie de critici dure la adresa Partidului Social Democrat, acuzându-l că blochează adevărata reformă administrativ-teritorială și că nu prezintă o viziune reală de dezvoltare pentru România. După o întâlnire cu reprezentanții primarilor liberali de comune, liderul PNL a anunțat că formațiunea sa va depune în zilele următoare un proiect legislativ pentru reducerea numărului de parlamentari, considerând că modernizarea aparatului de stat trebuie să înceapă de la vârf.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, liderul liberal a subliniat necesitatea unei restructurări profunde a instituțiilor publice, care să înceapă cu cele mai înalte niveluri ale administrației centrale și să coboare ulterior către administrația locală.

„Şantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, a declarat Ilie Bolojan.

Totodată, președintele PNL a cerut aplicarea imediată a măsurilor deja legiferate: „trebuie puse în practică prevederile Ordonanţei privind reforma administraţiei, pe care a adoptat-o la începutul anului şi de care PSD fuge”.

Ilie Bolojan a explicat că reducerea cheltuielilor bugetare nu poate fi realizată fără o intervenție reală în marile sisteme publice, precum sănătatea, ordinea publică și instituțiile centrale. În viziunea sa, reorganizarea județelor, orașelor și comunelor trebuie să se bazeze pe analize riguroase, nu doar pe calcule matematice simple.

„Fără intervenţia în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituţii centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului. Următorii paşi trebuie să privească judeţele, oraşele şi comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, şi cu o ţintă foarte precisă pentru oameni: servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare şi prosperitate. Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziţia cetăţeanului, nu un alt uriaş cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului”, a precizat liderul PNL.

După discuțiile purtate cu edilii liberali din mediul rural, despre care s-a declarat „încântat de implicarea şi profesionalismul lor”, Ilie Bolojan a rememorat blocajele din fosta coaliție de guvernare și a criticat actuala propunere a social-democraților privind comasarea localităților mici.

„În vechea coaliţie, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţie, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid şi pentru împărţirea politică a ţării.

Dincolo de tot felul de baloane de săpun despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret: comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite şi acum. Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai uşor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi ameninţă că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga”, a susținut președintele PNL.

Liderul liberal consideră că economiile la bugetul local pot fi obținute prin măsuri directe de eficientizare a aparatului administrativ din primării și consilii locale, fără a recurge la artificii legislative.

„Singurul argument al acestei pseudoreforme este reducerea cheltuielilor de funcţionare, dar ele pot fi obţinute chiar mai bine prin reducerea numărului de consilieri locali, a indemnizaţiilor acestora, prin renunţarea la postul de viceprimar, la cel de consilier personal în localităţile mici şi la posturile inutile”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția că facilitățile fiscale promise comunelor care acceptă comasarea vor pune o presiune suplimentară pe bugetul de stat, ceea ce ar putea duce la creșterea taxelor sau la noi împrumuturi.

„Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Şi de unde vor veni banii pentru funcţionarea acelor localităţi şi pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Şi bugetul de stat de unde are bani? Din taxele şi impozitele tuturor şi din împrumuturi. Ce categorie de venituri îşi propune PSD să crească: taxele şi impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă? PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice şi demografice. Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâţa: mult scandal, blană mai deloc”, a scris liderul PNL.

În finalul mesajului său, președintele PNL a acuzat social-democrații că folosesc tema reorganizării administrative pentru a distrage atenția de la problemele legate de fondurile europene și bugetul național, urmărind totodată avantaje electorale.

„Ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceaţă care să acopere lipsa de soluţii pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor şi pentru satisfacerea uriaşelor aşteptări create iresponsabil”, a apreciat Ilie Bolojan, adăugând că la toate acestea se adaugă „promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”.