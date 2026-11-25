Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 25 noiembrie, o informare de vreme rea, valabilă până vineri dimineață în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au avertizat că ploile vor fi însoțite, în anumite regiuni, de lapoviță, ninsori și depuneri de polei. Pentru zonele montane și sudul Banatului a fost emis și un Cod galben, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge local la 25 de centimetri.

Informarea meteorologică intră în vigoare joi, 26 noiembrie, la ora 02:00, și este valabilă până vineri, 27 noiembrie, la ora 10:00. În acest interval sunt prognozate precipitații mixte, depuneri de zăpadă și polei, intensificări ale vântului și viscol în regiunile montane.

Precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară, iar cantitățile mai importante de apă se vor înregistra în regiunile vestice și sud-vestice.

În cursul zilei de joi, ploile vor fi însoțite de lapoviță și ninsoare în zonele subcarpatice din Oltenia și Muntenia, urmând ca precipitațiile specifice sezonului rece să apară spre seară și în alte regiuni.

„În intervalul menţionat, aria precipitaţiilor va cuprinde cea mai mare parte a ţării, iar în vest şi sud-vest, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...30 l/mp. Vor fi mai ales ploi, dar la începutul zilei de joi în dealurile subcarpatice ale Olteniei şi Munteniei, iar spre seară şi noaptea în jumătatea de nord a Moldovei şi estul Transilvaniei, precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi se va depune strat de zăpadă, de 2...7 cm. La munte vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m şi se va depune strat de zăpadă în general de 5...10 cm. Vor fi depuneri de polei cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru, nordest şi în zonele de munte”, au transmis meteorologii.

Din noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei următoare, rafalele de vânt vor atinge viteze de 40–60 km/h în Banat și, pe suprafețe restrânse, în sudul Transilvaniei și în Dobrogea. În majoritatea regiunilor montane, vântul va sufla cu viteze de 60–80 km/h, viscolind ninsoarea.

ANM a emis și o atenționare Cod galben, valabilă joi, 26 noiembrie, între orele 05:00 și 20:00.

Avertizarea vizează Carpații Meridionali și Munții Banatului, în special zonele situate la altitudini de peste 1.400 de metri, unde sunt prognozate ninsori viscolite și intensificări ale vântului. Sudul Banatului se va afla, de asemenea, sub avertizare de vânt puternic.

În regiunile montane vizate, viteza vântului va fi cuprinsă între 60 și 70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–110 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea. Precipitațiile vor fi moderate cantitativ, cu acumulări izolate de 10–20 de litri pe metru pătrat, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri.

Grosimea stratului de zăpadă va fi cuprinsă între 10 și 15 centimetri, însă în partea vestică a Carpaților Meridionali aceasta ar putea ajunge la aproximativ 25 de centimetri. În sudul Banatului, meteorologii estimează intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h.

Bucureștenii vor avea parte miercuri de temperaturi scăzute, cu maxime cuprinse între 6 și 8 grade Celsius. Cerul va fi variabil, urmând să apară înnorări spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț, minimele fiind estimate între minus 3 și minus 1 grad Celsius.

Joi, cerul va fi predominant noros, iar temporar vor cădea ploi slabe, cu acumulări de 1–3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 7 grade Celsius, în timp ce valorile minime se vor situa între 1 și 3 grade.