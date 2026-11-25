Cristiano Ronaldo și Joao Felix au învins echipa lui Răzvan Lucescu în Liga Campionilor Asiei
- Cristi Buș
- 25 noiembrie 2026, 11:16
Al-Nassr, formația saudită la care evoluează Cristiano Ronaldo și Joao Felix, a câștigat cu 2-1 partida cu Al-Sadd, echipă pregătită de antrenorul român Răzvan Lucescu. Meciul s-a disputat marți, în etapa a cincea a Ligii Campionilor Asiei, iar ambii portughezi au înscris pentru învingători.
Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 13, dintr-un penalty. Al-Sadd a restabilit egalitatea în minutul 22, prin Mohammed Waad.
Finalul primei reprize a adus eliminarea marcatorului qatarezilor. Waad a primit cartonașul roșu în minutul 45+2, după ce l-a scuipat pe Nawaf Bu Washl, potrivit Reuters.
Al-Nassr a profitat de superioritatea numerică și a înscris golul victoriei în minutul 52. Joao Felix a trimis mingea în poartă printr-o execuție spectaculoasă, din foarfecă.
Cristiano Ronaldo se apropie de pragul de 1.000 de goluri
Golul marcat împotriva formației pregătite de Răzvan Lucescu a fost al 987-lea din cariera lui Cristiano Ronaldo. La 41 de ani, portughezul mai are nevoie de 13 reușite pentru a ajunge la borna de 1.000 de goluri.
Al-Qadsiah a câștigat cu 5-1 în fața lui Shabab Al-Ahli
Într-o altă partidă din competiție, Al-Qadsiah, echipă saudită antrenată de Brendan Rodgers, a învins-o categoric pe Shabab Al-Ahli din Emiratele Arabe Unite, cu scorul de 5-1.
Mexicanul Julian Quinones și olandezul Tijjani Reijnders au marcat câte două goluri, iar Abdullah Al-Salem a înscris cealaltă reușită a formației saudite.
Al-Sadd este pe locul 14 în clasamentul Ligii Campionilor Asiei
După cinci etape, Al-Sadd ocupă locul 14, din 16 echipe, cu două puncte. În fruntea clasamentului se află Al-Ain din Emiratele Arabe Unite, cu 13 puncte, urmată de Al-Qadsiah, cu 11 puncte.
Al-Hilal și Esteghlal au câte 10 puncte, iar Al-Nassr se află pe locul următor, cu nouă puncte și un meci mai puțin disputat.
Primele opt echipe din clasament se califică în optimile de finală.