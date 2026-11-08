Neli Lucescu și fiul său, Răzvan Lucescu, au moștenit averea lui Mircea Lucescu, estimată la 35 de milioane de euro, după încheierea procedurii de succesiune la începutul lunii noiembrie. Potrivit informațiilor publicate de Bzi și hotărârilor apărute în Monitorul Oficial, cei doi au preluat participațiile fostului selecționer la mai multe companii, inclusiv societăți implicate în proiecte imobiliare.

Într-una dintre societățile prin care sunt dezvoltate proiectele imobiliare ale familiei Lucescu, Neli Lucescu a devenit asociat majoritar, cu o participație de 62,5%. Răzvan Lucescu a primit restul de 37,5% din companie.

În cea de-a doua societate imobiliară, Neli Lucescu deține 37,48% din acțiuni, iar Răzvan Lucescu are o participație de 22,49%.

Restul acționariatului este împărțit între Dimciu Tașu, care deține 39,97%, Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, și Steve Tașu, fiecare cu câte 0,025%.

Administratorul companiei a rămas Matei Lucescu, inclusiv după finalizarea succesiunii.

Mircea Lucescu deținea și 16,5% din acțiunile companiei Romradiatoare Brașov. Aceste participații au fost transferate în contul comun al lui Neli și Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945 și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români, cu rezultate importante atât în competițiile interne, cât și în cele europene.

Ca jucător, a evoluat în principal la Dinamo București, unde a câștigat cinci titluri de campion al României, în sezoanele 1964-1965, 1970-1971, 1971-1972, 1974-1975 și 1976-1977. A obținut și Cupa României, în sezonul 1967-1968.

Și-a încheiat cariera de fotbalist la Corvinul Hunedoara, unde a evoluat între 1977 și 1982. În această perioadă a început și activitatea de antrenorat, construind o echipă care avea să promoveze în Divizia A chiar din primul sezon și să termine ulterior pe locul al treilea în prima ligă.

La Corvinul au evoluat, sub conducerea sa, fotbaliști precum Mișa Klein, Ioan Andone, Mircea Rednic și Romulus Gabor.

Lucescu a fost selecționat de 70 de ori în echipa națională a României și a purtat banderola de căpitan la Campionatul Mondial din Mexic, în 1970.

În perioada 1981-1986, Mircea Lucescu a fost selecționerul echipei naționale a României. A preluat reprezentativa după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 1982 și a reușit să o ducă la turneul final al Campionatului European din 1984.

Unul dintre momentele importante ale mandatului său a fost victoria obținută la București împotriva Italiei, campioana mondială, într-un meci disputat pe fostul stadion „23 August”, în fața unui public care a aprins zeci de mii de torțe.

A fost demis în 1986, după o înfrângere cu 4-0 în fața Austriei, și a revenit la Dinamo București.

Cu echipa din Ștefan cel Mare, Lucescu a câștigat un titlu de campion, în sezonul 1989-1990, și două Cupe ale României, în 1986 și 1990. Dinamo a ajuns, de asemenea, în semifinalele Cupei Cupelor.

În vara anului 1990, Mircea Lucescu a plecat în Italia, unde a pregătit formațiile Pisa, Brescia și Reggiana.

La Brescia a construit echipa cunoscută drept „Brescia Romena”, în jurul unor fotbaliști români precum Gheorghe Hagi, Ioan Ovidiu Sabău, Florin Răducioiu și Dorin Mateuț.

În 1997, a revenit în România și a preluat Rapid București, echipă alături de care a câștigat Cupa României în 1998.

La 30 noiembrie 1998, Lucescu a fost numit antrenor principal al lui Internazionale Milano, însă mandatul său s-a încheiat în martie 1999. A revenit la Rapid și a câștigat campionatul României în sezonul 1998-1999.

În perioada 2000-2002, Mircea Lucescu a pregătit Galatasaray Istanbul, cu care a câștigat Supercupa Europei în 2000 și campionatul Turciei în 2002.

În primul an la Galatasaray, a ajuns și în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, într-o echipă din care făceau parte Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu.

În vara anului 2002, a preluat Beşiktaş Istanbul și a câștigat campionatul Turciei chiar în primul sezon.

La 16 mai 2004, Mircea Lucescu a preluat Şahtior Doneţk, club alături de care a obținut cele mai importante performanțe europene din cariera sa.

Sub conducerea lui, Şahtior a câștigat opt titluri de campioană a Ucrainei, în anii 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014.

Palmaresul său la clubul ucrainean a inclus și cinci Cupe ale Ucrainei, în 2004, 2008, 2011, 2012 și 2013, precum și șapte Supercupe, obținute în 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 și 2015.

Cel mai important trofeu a fost Cupa UEFA, câștigată în 2009, după finala cu Werder Bremen, încheiată cu scorul de 2-1. A fost ultimul sezon în care competiția s-a disputat în vechiul format, înainte de transformarea sa în Europa League.

În 2013, Mircea Lucescu a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria clubului Şahtior Doneţk. Un an mai târziu, a fost desemnat pentru a opta oară cel mai bun antrenor din Ucraina.

După despărțirea de Şahtior, Lucescu a pregătit Zenit Sankt Petersburg timp de un sezon, iar ulterior a fost selecționerul Turciei pentru aproape doi ani.

Antrenorul român a contribuit la formarea echipei naționale a Turciei, care a reușit ulterior calificarea la Campionatul Mondial după o absență de 24 de ani.

În martie 2026, căpitanul reprezentativei turce, Hakan Calhanoglu, a vorbit despre contribuția lui Lucescu la dezvoltarea echipei.

„Nu o să uit niciodată ce a făcut Mister pentru mine, pentru noi”, declara fotbalistul.

În iulie 2020, Mircea Lucescu a preluat Dinamo Kiev, formație pe care a pregătit-o până în noiembrie 2023. Cu echipa ucraineană a câștigat Supercupa Ucrainei în 2020, campionatul și Cupa Ucrainei în 2021.

Mircea Lucescu a revenit la conducerea echipei naționale a României, într-un nou mandat în care a încercat să obțină calificarea la Cupa Mondială din 2026.

La 26 martie 2026, în timpul meciului dintre România și Turcia, disputat la Istanbul, a devenit cel mai în vârstă antrenor activ din lume. Avea 80 de ani și 240 de zile, performanță care i-a adus un loc în Cartea Recordurilor.