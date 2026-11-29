Sute de persoane din București și din județul Ilfov au rămas fără energie electrică sâmbătă seară, după ce vântul puternic și precipitațiile au provocat probleme în rețeaua de distribuție. Mai multe întreruperi în alimentarea cu electricitate au fost înregistrate în prima noapte în care Capitala s-a aflat sub avertizare cod galben de ninsori și viscol.

Potrivit hărții întreruperilor de energie electrică, publicată de operatorul Rețele Electrice, avariile au afectat consumatori din sectoarele 1, 2 și 4 ale Capitalei, dar și din numeroase localități ale județului Ilfov.

Printre zonele în care au fost semnalate probleme s-au numărat Chitila, Mogoșoaia, Otopeni, Tunari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Voluntari, Dobroești, Pantelimon, Brănești și Cernica.

Întreruperi în furnizarea energiei electrice au fost înregistrate și în Popești-Leordeni, Măgurele, Bragadiru, Clinceni și Chiajna. Avariile au apărut în contextul avertizării meteorologice de ninsoare viscolită, care a vizat Bucureștiul și mai multe zone din sudul țării.

Operatorul de distribuție a explicat că fenomenele meteorologice extreme, printre care viscolul, furtunile, ploile torențiale și temperaturile foarte ridicate, pot provoca defecțiuni la nivelul instalațiilor electrice. Printre cauzele întreruperilor accidentale se mai numără suprasolicitarea rețelei în perioadele cu un consum ridicat, lucrările de săpătură neautorizate și furturile de energie electrică.

Separat de avariile accidentale, distribuitorul efectuează și întreruperi programate, necesare pentru întreținerea sau modernizarea infrastructurii electrice.

Consumatorii din București și din județele Ilfov și Giurgiu pot raporta defecțiunile, la orice oră, apelând gratuit numărul 0800 070 888 sau numărul cu tarif normal 021 9291.

Pentru județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea este disponibil numărul gratuit 0800 070 555, în timp ce locuitorii din Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș pot apela 0800 070 444. În aceste județe, deranjamentele pot fi raportate și la numărul format din prefixul județului, urmat de 929.

Rafalele puternice de vânt au provocat pagube în București încă din timpul zilei de sâmbătă. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit în patru cazuri în care arborii au fost doborâți. Două autoturisme au fost afectate de căderea unor copaci pe strada Mărgelelor, din Sectorul 6, și pe Aleea Blăjel. Alte intervenții au avut loc pe Drumul Între Tarlale și la intersecția bulevardului Barbu Văcărescu cu strada Ramuri Tei, după ce arborii căzuți pe carosabil au afectat circulația rutieră.

Reprezentanții ISU le-au recomandat locuitorilor să păstreze distanța față de arbori, stâlpi de electricitate, panouri publicitare și imobile de pe care se pot desprinde elemente de construcție.

Totodată, populația a fost sfătuită să întrerupă activitățile desfășurate în spații deschise și să nu atingă cablurile electrice ajunse la sol.

Conducătorilor auto li s-a recomandat să evite călătoriile care nu sunt necesare, să se informeze asupra condițiilor de circulație înainte de plecare și să utilizeze autoturisme echipate corespunzător sezonului rece.

Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat și anularea sau amânarea concertelor de la târgurile de Crăciun, programate sâmbătă în București.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că ceremonia de aprindere a iluminatului festiv din Parcul Tudor Arghezi a fost anulată pentru a evita expunerea copiilor la temperaturile scăzute și la vântul puternic. Instalațiile luminoase urmau să fie puse în funcțiune în absența publicului.

De asemenea, organizatorii West Side Christmas Market, din Sectorul 6, au amânat concertul artistului Cezar Ouatu. Primăria Capitalei a decis, la rândul său, reprogramarea manifestărilor care urmau să aibă loc sâmbătă seară la Târgul de Crăciun din Piața Constituției.