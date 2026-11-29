Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate în mai multe județe din România, din cauza ninsorilor abundente și a vântului puternic. Autoritățile au închis un tronson de aproximativ 30 de kilometri din județul Teleorman și au mobilizat utilaje de deszăpezire în mai multe regiuni ale țării. În Oltenia, echipele de intervenție au acționat inclusiv pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București a anunțat închiderea DN65E, între localitățile Roșiorii de Vede și Furculești, după ce ninsoarea abundentă și viscolul au afectat condițiile de deplasare. Restricția a vizat sectorul cuprins între kilometrii 0+000 și 30+030. Șoferii care tranzitează zona au fost îndrumați să folosească ruta alternativă DN6 – DN52, pe traseul Roșiorii de Vede – Alexandria – Furculești.

Reprezentanții DRDP București le-au recomandat conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile autorităților, precum și să adapteze viteza la condițiile meteorologice.

Circulația rutieră a fost afectată și pe alte șosele din județul Teleorman, unde precipitațiile abundente au dus la acumularea unui strat de zăpadă frământată pe carosabil. Secției Drumuri Naționale Alexandria au intervenit cu autoutilaje prevăzute cu lame de deszăpezire și echipamente pentru distribuirea materialului antiderapant.

DRDP București le-a recomandat șoferilor să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor și să evite deplasările cu autovehicule care nu sunt echipate corespunzător sezonului rece.

Intervenții pentru îndepărtarea zăpezii au avut loc și pe DN7C – Transfăgărășan, în județul Argeș.

Potrivit DRDP București, angajații Secției Drumuri Naționale Pitești au acționat cu utilaje dotate cu lame de deszăpezire pe sectoarele aflate în administrare.

Drumarii au împrăștiat și material antiderapant pe porțiunile afectate de ninsoare, pentru menținerea condițiilor necesare desfășurării traficului.

În regiunea administrată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, rafalele puternice de vânt și ninsorile au provocat căderea unor arbori pe partea carosabilă.

Pe lângă operațiunile de deszăpezire, echipele direcției au intervenit pentru degajarea drumurilor și îndepărtarea copacilor care puneau în pericol participanții la trafic.

Reprezentanții DRDP Craiova au avertizat că vremea nefavorabilă poate provoca noi incidente pe șosele și le-au cerut șoferilor să manifeste prudență în timpul deplasărilor.

Angajații Secției Drumuri Naționale Constanța au efectuat patrulări permanente pe șoselele aflate în administrare, pentru a monitoriza starea suprafeței carosabile.

DRDP Constanța a anunțat că echipele au acționat preventiv cu material antiderapant, pentru a împiedica formarea poleiului și a menține circulația rutieră în condiții de siguranță.

Autoritățile le-au recomandat conducătorilor auto să reducă viteza, să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule și să verifice dacă mașinile sunt pregătite pentru deplasările pe timp de iarnă.

În contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare, al rafalelor de vânt și al posibilității de formare a poleiului, autoritățile rutiere le-au recomandat șoferilor să se informeze asupra restricțiilor de circulație existente pe traseele pe care intenționează să le parcurgă.

Utilizarea anvelopelor adecvate și adaptarea vitezei la condițiile meteorologice sunt printre principalele recomandări adresate participanților la trafic.

O atenție deosebită trebuie acordată porțiunilor acoperite cu zăpadă, precum și zonelor în care se desfășoară operațiuni de deszăpezire.