Sute de mii de cetățeni americani au rămas fără energie electrică după ce o serie de fenomene meteorologice extreme au lovit estul și centrul Statelor Unite chiar în timpul sărbătorii de Thanksgiving. Condițiile meteo nefavorabile au provocat perturbări majore și au dus la amânarea celebrei parade organizate la New York, transmite agenția AFP.

Pe parcursul sărbătorii de Ziua Recunoștinței, mai multe regiuni americane s-au confruntat cu precipitații abundente, rafale intense de vânt și inundații severe în zonele de coastă. Potrivit datelor centralizate de platforma PowerOutage.us, vineri peste o jumătate de milion de locuitori din întreaga țară nu aveau acces la rețeaua de electricitate.

Cel mai grav afectat a fost statul Pennsylvania, situat în estul țării, unde aproximativ 122.000 de gospodării au rămas fără curent electric. Situația a fost critică și în statul Missouri, din centrul SUA, unde s-a așternut izolat un strat de zăpadă de până la 40 de centimetri, iar alimentarea cu energie nu fusese încă restabilită pentru 72.000 de locuințe. Nici statul New York nu a fost ocolit de probleme, aici înregistrându-se aproximativ 45.000 de gospodării fără electricitate.

Intemperiile au dat peste cap și planurile de călătorie ale americanilor, traficul aerian fiind puternic perturbat într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Conform informațiilor furnizate de site-ul de monitorizare FlightAware, 1.600 de curse aeriene au înregistrat întârzieri semnificative, în timp ce alte 500 de zboruri au fost anulate complet din cauza vremii nefavorabile.

More than 600,000 homes and businesses remain without power after a powerful Thanksgiving storm battered the US East Coast with record coastal flooding and winds exceeding 70 mph. Nearly 1 million customers lost electricity at the storm's peak.#ThanksgivingStorm #BreakingNews pic.twitter.com/sI8zgS1P6s — World Spotlight News (@WdSpotlightnews) November 28, 2026

În mod tradițional, în ziua de Thanksgiving, mii de spectatori se adună pe străzile din New York pentru a urmări faimoasa defilare organizată de lanțul de magazine Macy's. Evenimentul este renumit pentru baloanele sale gigantice umflate cu heliu, unele atingând înălțimea unor clădiri cu mai multe etaje, care înfățișează personaje îndrăgite din desene animate sau figuri emblematice ale culturii populare, plutind deasupra mulțimii.

Din cauza condițiilor meteorologice periculoase, organizatorii au decis să mute desfășurarea paradei pentru ziua de sâmbătă. Această decizie marchează o premieră absolută în istoria evenimentului, fiind pentru prima dată când celebra defilare este amânată. De-a lungul existenței sale, parada Macy's a fost anulată doar de trei ori consecutiv, în anii 1942, 1943 și 1944, pe fondul desfășurării celui de-al Doilea Război Mondial.