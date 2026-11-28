Restricții pe Valea Oltului până pe 1 Decembrie. Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a transmis că, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2026, circulația anumitor categorii de autovehicule va fi restricționată pe DN7, între Pitești și Veștem. Polițiștii rutieri vor verifica respectarea interdicțiilor și vor acționa pentru prevenirea accidentelor și fluidizarea traficului.

Circulația autovehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată timp de trei zile pe traseul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, cu prilejul sărbătorii Sfântului Andrei și al Zilei Naționale a României.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, măsura se va aplica pe ambele sensuri de mers. Autovehiculele utilizate exclusiv pentru transportul persoanelor sunt exceptate de la aceste restricții.

Primele interdicții vor intra în vigoare duminică, 29 noiembrie, la ora 18:00, și vor fi menținute până la ora 22:00.

Luni, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, vehiculele vizate de restricții nu vor putea circula pe sectorul menționat între orele 06:00 și 22:00.

Același interval orar va fi aplicat și marți, 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

Măsurile vizează una dintre principalele artere rutiere care asigură legătura între sudul și centrul țării.

Echipajele Poliției Rutiere Vâlcea vor desfășura acțiuni pentru verificarea respectării interdicțiilor impuse transportatorilor de marfă. Polițiștii vor monitoriza, totodată, traficul pentru reducerea riscului de producere a accidentelor și evitarea blocajelor rutiere.

Conducătorilor auto le-a fost recomandat să își organizeze călătoriile din timp, să respecte semnalizarea rutieră și să urmeze indicațiile echipajelor aflate în teren.

Nerespectarea restricțiilor de circulație poate atrage sancțiuni contravenționale, în conformitate cu legislația în vigoare.