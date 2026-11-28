Cum se desfășoară traficul aerian pe aeroporturile din București. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat, sâmbătă, 28 noiembrie, că operațiunile de pe aeroporturile Otopeni și Băneasa se desfășoară în condiții normale, în pofida avertizărilor cod galben de ninsoare și vânt puternic emise pentru Capitală. Echipele aeroportuare intervin constant pentru menținerea infrastructurii în condiții corespunzătoare de operare.

Aeronavele programate să aterizeze sau să decoleze de pe cele două aeroporturi ale Capitalei își respectă programul de zbor, potrivit informațiilor comunicate de Compania Națională Aeroporturi București.

”Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară conform programului de zbor, fără perturbări”, a anunțat CNAB.

Pistele, căile de rulare și platformele destinate aeronavelor sunt operaționale, iar echipele aeroportuare acționează pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării traficului aerian.

Reprezentanții companiei au transmis că intervențiile sunt realizate cu echipamentele și utilajele disponibile la nivelul celor două aeroporturi.

”Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiţii optime de operare”, au transmis reprezentanţii CNAB.

În ciuda avertizărilor meteorologice valabile pentru municipiul București, aterizările și decolările se desfășoară în siguranță.

Potrivit informării transmise de administratorul celor două aeroporturi, condițiile meteorologice nu au determinat modificări ale programului curselor aeriene până la momentul comunicării datelor.

”Nicio cursă nu este anulată şi nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la Bucureşti”, a anunțat CNAB.