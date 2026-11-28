Traficul pe calea ferată se desfășoară fără blocaje în întreaga țară, în ciuda avertizărilor meteorologice de vreme rea, a transmis sâmbătă Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. Potrivit datelor oficiale comunicate către Agerpres, nu au fost înregistrate incidente sau întârzieri generate de fenomenele meteo din ultimele ore.

Pentru a preveni eventualele perturbări ale traficului feroviar pe fondul vremii severe, administratorul infrastructurii a activat planurile specifice sezonului rece la nivelul tuturor sucursalelor regionale.

"Circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă la nivelul reţelei administrate de companie, fără a fi semnalate probleme cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile, în contextul avertizărilor de ninsori, ninsori viscolite şi intensificări ale vântului, valabile pentru mai multe regiuni ale ţării.

Pentru gestionarea condiţiilor specifice sezonului rece, la nivelul sucursalelor regionale de căi ferate au fost constituite comandamente de deszăpezire şi au fost dispuse măsuri preventive, care includ asigurarea personalului de intervenţie, pregătirea utilajelor şi echipamentelor de deszăpezire, verificarea instalaţiilor de încălzire a schimbătoarelor de cale, acolo unde acestea sunt disponibile, precum şi asigurarea materialelor necesare intervenţiilor.

Personalul de specialitate monitorizează permanent starea infrastructurii feroviare, cu atenţie deosebită asupra liniilor de cale ferată, schimbătoarelor de cale, instalaţiilor de semnalizare şi instalaţiilor de electrificare. Echipele care asigură întreţinerea liniilor şi cele specializate în instalaţiile de electrificare, inclusiv liniile de contact, sunt pregătite să intervină ori de câte ori situaţia o impune", se arată în comunicat.

Reprezentanții companiei subliniază că echipele tehnice sunt mobilizate pentru a acționa imediat în cazul în care stratul de zăpadă sau depunerile de gheață vor pune în pericol siguranța traficului. Operațiunile vizează curățarea liniilor și a macazurilor, menținerea în funcțiune a echipamentelor și repararea rapidă a oricăror avarii apărute la rețeaua de contact sau la sistemele de semnalizare.

"Intervenţiile vor fi adaptate condiţiilor constatate în teren şi se vor desfăşura inclusiv pe timpul nopţii, dacă situaţia o va impune", precizează administratorul reţelei feroviare.

Pentru a evita neplăcerile în timpul călătoriilor pe timp de iarnă, CFR S.A. le recomandă pasagerilor să verifice din timp situația curselor înainte de plecarea spre gară. Informațiile actualizate privind circulația trenurilor pot fi consultate online, pe platforma mersultrenurilor.infofer.ro, precum și pe canalele oficiale de comunicare ale operatorilor de transport feroviar de călători.