Cum se circulă pe principalele drumuri din țară. Centrul INFOTRAFIC a anunțat, sâmbătă dimineață, 28 noiembrie, că traficul rutier se desfășoară pe carosabil umed la nivel național, iar în mai multe zone ale țării au început ninsorile. Polițiștii le-au transmis șoferilor o serie de recomandări, în contextul avertizărilor meteorologice de vreme severă.

Precipitațiile sub formă de ploaie au umezit suprafața de rulare pe drumurile din țară, în timp ce în regiunile montane ale județelor Prahova, Neamț, Suceava și Vrancea au fost semnalate ninsori slabe, fără ca zăpada să se depună pe carosabil. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, până la momentul transmiterii informării, nu au fost semnalate accidente rutiere care să determine suspendarea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Carosabilul este umed pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, precum și pe DN1, între Ploiești și Brașov. Pe aceste artere, precipitațiile sunt predominant sub formă de ploaie.

Pe autostrada A7 Ploiești – Bacău, între kilometrii 67 și 258, circulația se desfășoară în condiții de ninsoare și vânt lateral. La momentul informării transmise de autorități, zăpada nu se depusese pe suprafața de rulare.

Centrul INFOTRAFIC le-a recomandatconducătorilor auto să reducă viteza în funcție de particularitățile traseului și de aderența carosabilului, astfel încât manevrele să poată fi efectuate în siguranță.

Înainte de plecarea la drum, șoferii trebuie să se asigure că parbrizul, luneta și geamurile laterale sunt curățate corespunzător, pentru a avea o vizibilitate cât mai bună.

În cazul deplasărilor pe drumuri umede sau alunecoase, polițiștii au recomandat utilizarea frânei de motor pentru reducerea vitezei.

O atenție sporită trebuie acordată rafalelor de vânt lateral, în special la traversarea podurilor, la ieșirea din zonele împădurite și pe porțiunile de drum aflate în câmp deschis.

Șoferii care intenționează să ajungă în stațiunile montane sau să traverseze județele vizate de avertizările de ninsoare și viscol sunt sfătuiți să își echipeze autoturismele cu anvelope de iarnă, întrucât pot întâlni porțiuni de drum acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.