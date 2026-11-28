Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis o serie de recomandări populației, în contextul avertizărilor meteorologice de ninsori și viscol, valabile în mai multe regiuni ale României până duminică dimineață, 29 noiembrie. Măsurile vizează atât siguranța deplasărilor, cât și prevenirea incendiilor în locuințe.

În contextul înrăutățirii condițiilor meteorologice, reprezentanții IGSU le-au recomandat românilor să evite călătoriile care nu sunt absolut necesare în perioadele cu ninsori abundente.

Persoanele care trebuie să se deplaseze sunt sfătuite să se informeze, înainte de plecare, cu privire la condițiile de circulație de pe traseul ales și la eventualele restricții rutiere.

Conducătorii auto trebuie să își echipeze autoturismele corespunzător condițiilor de iarnă. Pe lângă anvelopele specifice sezonului rece, salvatorii recomandă ca șoferii să aibă la dispoziție lanțuri antiderapante, o lopată și alte echipamente necesare deplasării în condiții meteorologice nefavorabile.

Atenționarea îi vizează și pe turiștii care intenționează să își petreacă timpul la munte. Aceștia sunt sfătuiți să renunțe la practicarea sporturilor montane și la parcurgerea traseelor expuse viscolului.

În zonele afectate de intensificări ale vântului, populația trebuie să evite apropierea de arbori, stâlpi, panouri publicitare sau componente ale clădirilor care s-ar putea desprinde.

O altă categorie de recomandări transmise de IGSU privește prevenirea incendiilor în gospodării, odată cu scăderea temperaturilor și folosirea mai frecventă a dispozitivelor electrice de încălzire.

Utilizarea simultană a mai multor aparate poate duce la suprasolicitarea instalației electrice, sporind riscul izbucnirii unui incendiu.

Salvatorii le-au recomandat proprietarilor să apeleze la personal autorizat pentru verificarea instalațiilor electrice și să nu folosească prize, cabluri sau prelungitoare care prezintă deteriorări. De asemenea, trebuie evitată alimentarea mai multor aparate electrice de la aceeași priză.

Dispozitivele electrice utilizate pentru încălzirea locuințelor nu trebuie lăsate în funcțiune fără supraveghere. Materialele inflamabile trebuie păstrate la distanță de acestea, pentru a reduce riscul producerii unor incendii.