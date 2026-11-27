Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 27 noiembrie, o informare meteorologică de precipitații mixte, polei, ninsoare, viscol și răcire accentuată, valabilă până duminică, 29 noiembrie, ora 20:00.

Mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de ninsori și vânt puternic, iar meteorologii au emis avertizări Cod galben inclusiv pentru București și județele din sudul țării.

În următoarele zile, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare în mai multe zone, iar vântul va amplifica efectele vremii de iarnă. În unele regiuni, zăpada va depăși 15 centimetri, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la -10 grade Celsius, în estul Transilvaniei.

Potrivit prognozei ANM, vineri, ninsorile vor predomina în jumătatea nordică a Moldovei și în estul Transilvaniei. Din cursul serii, precipitațiile sub formă de ninsoare se vor extinde în cea mai mare parte a Moldovei, unde se va depune un strat de zăpadă de 4-8 centimetri.

Sâmbătă după-amiază, ninsorile vor ajunge și în regiunile sudice. În Oltenia și, local, în sudul și sud-vestul Munteniei, stratul de zăpadă va avea 5-10 centimetri, iar în unele zone poate depăși 15 centimetri.

La munte, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În Carpații Meridionali, meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Prima atenționare Cod galben de vânt este valabilă sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 02:00 și 15:00, pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei.

În aceste regiuni, rafalele vor atinge 50-70 km/h. În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri.

O altă atenționare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 15:00, și va fi valabilă până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00.

Avertizarea vizează Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei. Sunt incluse județele Ilfov, Teleorman, Giurgiu și Călărași, precum și municipiul București. Local, atenționarea se extinde și în județele Ialomița și Constanța.

Vântul va avea rafale de 50-70 km/h și va favoriza temporar viscolul. În zonele afectate, vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri. Cantitățile de precipitații vor fi de 5-15 l/mp, iar izolat, în sudul Munteniei, pot ajunge la 20 l/mp.

Județele Mehedinți, Dolj și Olt vor fi vizate de o atenționare Cod galben de ninsoare, valabilă de sâmbătă, 28 noiembrie, ora 15:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00.

În aceste zone, ninsoarea va fi consistentă, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri. Izolat, depunerile pot depăși 25 de centimetri.

Vântul va avea rafale de 45-50 km/h, ceea ce va favoriza viscolirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 100 de metri.

Răcirea vremii va deveni accentuată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Temperaturile minime vor coborî sub zero grade în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei sunt prognozate valori de până la -10 grade Celsius.

Duminică, temperaturile maxime vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării. În nordul Moldovei și în zonele depresionare, valorile termice pot ajunge la -6 grade Celsius.

Vremea va fi, astfel, caracterizată de ninsori, vânt puternic, viscol și temperaturi negative, fenomene care pot afecta circulația rutieră și condițiile de deplasare în mai multe regiuni.