Meteorologii au anunțat că Bucureștiul ar putea avea parte de ninsori și de depunerea unui strat de zăpadă la sfârșitul acestei săptămâni, când temperaturile nocturne ar putea coborî până la minus 5 grade Celsius. În contextul prognozei meteo, Primăria Sectorului 6 a anunțat joi, 26 noiembrie, că peste 60 de utilaje și 320 de persoane sunt pregătite să intervină pentru deszăpezirea străzilor și a trotuarelor.

După ce un ciclon a adus ninsori și ger în zonele montane înalte, precipitațiile sub formă de ninsoare ar putea ajunge și în Capitală. Temperaturile sunt deja mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în mare parte din țară.

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat la Digi24 că sunt posibile depuneri de zăpadă în București, iar intensificările vântului vor accentua senzația de frig.

„Este posibil ca pentru următoarele zile, mai ales la finalul săptămânii, sâmbătă, ca în Capitală, precipitațiile sub formă de ploaie să se transforme mâine în ninsoare, posibil și cu depunere de strat de zăpadă. Maxima zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, în Capitală, 2–3 grade, minimele destul de coborâte, negative, noaptea de sâmbătă spre duminică, minus 5, minus 4 grade și vânt cu intensificări la rafală de 50–60 km/h, context în care cu siguranță senzația de frig va putea fi mult accentuată”, a declarat Elena Mateescu.

Într-o informare publicată joi pe Facebook, Primăria Sectorului 6 a anunțat că a pregătit 64 de utilaje de mari dimensiuni pentru intervențiile necesare în cazul ninsorilor.

Parcul de utilaje destinat operațiunilor de deszăpezire cuprinde:

50 de autospeciale echipate cu lame de deszăpezire și sărărițe;

10 platforme destinate transportului zăpezii;

4 încărcătoare frontale.

Pentru intervențiile în spațiile înguste, unde autospecialele de mari dimensiuni nu pot pătrunde, angajații ADPDU Sector 6 au la dispoziție șapte sărărițe și șapte lame de deszăpezire.

Autoritățile locale au pregătit și echipele care vor participa la îndepărtarea zăpezii. În total, 320 de persoane, dintre care 200 de muncitori și 120 de șoferi, vor lucra în ture, în funcție de necesitatea intervențiilor.

Angajații Salubrizare Sector 6 vor acționa pe principalele bulevarde și în intersecții, în timp ce echipele ADPDU Sector 6 vor asigura deszăpezirea trotuarelor, aleilor și a zonelor în care accesul utilajelor mari este dificil.