Președintele interimar al Serbiei, Aleksandar Cupic, a convocat joi alegeri prezidențiale anticipate pentru data de 27 decembrie, relatează AFP. Scrutinul este organizat la două luni după alegerile legislative câștigate detașat de lista mișcării studențești, care a pus capăt unei perioade de 14 ani la putere a formațiunii conduse de naționalistul Aleksandar Vucic.

Alegerile prezidențiale au loc la trei luni după ce Aleksandar Vucic a demisionat din funcția de șef al statului pentru a intra în campania electorală a legislativelor anticipate din 25 octombrie. Ales în aprilie 2022 pentru un al doilea mandat de cinci ani, Vucic și-a scurtat mandatul cu aproape opt luni, însă Partidul Progresist Sârb (SNS, dreapta) a pierdut scrutinul parlamentar.

Sesiunea constitutivă a noii Adunări Naționale s-a încheiat miercuri, iar noua majoritate are la dispoziție 90 de zile pentru a forma guvernul.

„Îi invit pe toţi cetăţenii să acţioneze responsabil şi să voteze pe 27 decembrie, pentru ca voinţa poporului să desemneze un preşedinte cu un mandat puternic şi care întruchipează unitatea naţională”, a declarat Aleksandar Cupic, noul președinte al Parlamentului ales pe Lista studenților și președinte interimar al țării până la instalarea noului șef al statului.

În urma alegerilor din 25 octombrie, lista mișcării studențești a obținut 140 din cele 250 de mandate ale Parlamentului, asigurându-și majoritatea absolută, în timp ce partidul lui Aleksandar Vucic a rămas cu 103 locuri.

Deși funcția de președinte al Serbiei este în mare parte onorifică, șeful statului este cel care îl desemnează pe prim-ministru și deține comanda supremă a armatei.

Tabăra mișcării studențești: A anunțat deja că va avea un candidat propriu pentru președinție, numele acestuia urmând să fie făcut public joi.

Tabăra lui Aleksandar Vucic: În vârstă de 56 de ani, fostul președinte, în prezent deputat, nu mai poate candida, deoarece a exercitat deja două mandate. El a declarat în mai multe rânduri că SNS ar putea boicota scrutinul prezidențial, însă partidul nu a anunțat încă o decizie oficială.

Cele două rânduri de alegeri anticipate au fost precedate de doi ani de manifestații de amploare, declanșate în 2024 de prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, accident soldat cu 16 morți.

Tragedia s-a produs într-o gară a cărei renovare fusese finalizată cu puțin timp înainte și a fost pusă în mare măsură pe seama corupției. Protestele care au urmat au devenit cele mai ample din Serbia de la căderea liderului autoritar Slobodan Miloșevic, în anul 2000.

Inițial, mișcarea studențească a cerut o anchetă transparentă privind prăbușirea acoperișului din Novi Sad, însă revendicările s-au transformat treptat în cereri pentru organizarea de alegeri legislative anticipate, scrutin pe care Aleksandar Vucic a acceptat să îl convoace abia după aproape doi ani de tergiversări.