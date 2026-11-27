Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la Bruxelles, că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 nu a fost justificată juridic prin influența Rusiei, ci prin nereguli legate de finanțarea campaniei electorale, promovarea netransparentă și folosirea abuzivă a rețelelor sociale.

Șeful statului a precizat că motivele juridice ale deciziei Curții Constituționale sunt, în opinia sa, clarificate, însă implicarea rusă în procesele electorale din România rămâne un subiect care necesită explicații suplimentare.

Întrebat despre raportul prezentat de AUR privind anularea scrutinului, Nicușor Dan a susținut că documentul nu aduce informații noi față de cele deja discutate public.

„În primul rând, mi-aş dori ca lumea să citească raportul respectiv şi pentru că nu vreau să fie, în spaţiul public, un concurs de afirmaţii şi de evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună: aduce sau nu aduce respectivul raport lucruri noi. Eu cred că nu aduce nimic, din analiza pe care colegii mei au făcut-o şi care s-a transformat în comunicatul pe care l-am dat”, a declarat președintele.

Acesta a explicat că decizia CCR s-a bazat pe trei elemente. Primul a fost faptul că fostul candidat Călin Georgescu a declarat cheltuieli electorale zero, deși amploarea campaniei sale ar fi presupus resurse financiare. Al doilea a vizat materialele de promovare provenite din mai multe surse, care nu aveau codul de mandatar financiar. Al treilea motiv a fost utilizarea netransparentă a rețelelor digitale și manipularea algoritmilor platformelor sociale.

„Unul, candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero şi în mod evident amploarea campaniei pe care a făcut-o nu se putea face fără mijloace financiare. Asta a constatat Curtea Constituţională. (...) Şi a fost un al treilea element în decizia Curţii Constituţionale, de folosire netransparentă a reţelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor reţelelor sociale”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că suspiciunile privind manipularea digitală au fost confirmate ulterior, menționând un raport TikTok care ar fi identificat 27.000 de conturi cu activitate coordonată.

„Am avut trei motive, două erau evidente de la momentul la care s-a pronunţat, al treilea nu era, erau indicii temeinice care s-au confirmat”, a explicat acesta.

Nicușor Dan a făcut și o distincție între alegerile prezidențiale și cele parlamentare din 2024. În opinia sa, scrutinul parlamentar nu a fost marcat de un eveniment excepțional care să pună sub semnul întrebării validitatea procesului electoral, chiar dacă au existat contestații.

Referitor la ipoteza potrivit căreia alegerile prezidențiale nu ar fi fost anulate dacă în turul al doilea ar fi ajuns Marcel Ciolacu în locul Elenei Lasconi, șeful statului a afirmat că instituțiile au acționat în limitele atribuțiilor lor.

„Eu cred că România e stat de drept, în care am avut o autoritate, Curtea Constituţională, cu atribuţii pe procesul de desfăşurare a alegerilor prezidenţiale şi care a acţionat curajos şi necesar faţă de moment”, a spus acesta.

Președintele a recunoscut că raportul privind influența rusă ar fi trebuit făcut public mai devreme. El a precizat că documentul urmărește să analizeze activitățile de influență ale Rusiei din ultimii zece ani, nu doar evenimentele din noiembrie 2024.

„Deci chestiunea anulării alegerilor din punct de vedere juridic, în opinia mea, e lămurită. Ce nu este lămurit şi ar fi fost bine ca raportul de care eu tot vorbesc să apară mai devreme, este chestiunea influenţei ruse. Şi nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani şi până acum. Şi aici sunt elemente, în opinia mea, foarte, foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie şi îmi asum responsabilitatea că ar fi fost mai bine ca lucrurile astea să fie deja în spaţiul public”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă influența rusă s-ar fi putut manifesta și la alegerile parlamentare, președintele a răspuns afirmativ, dar a reiterat că aceasta nu a reprezentat motivul juridic al anulării prezidențialelor.

„Da, numai că, atenţie, alegerile prezidenţiale nu s-au anulat pentru influenţa rusă. Din punct de vedere juridic, noi spunem că există o influenţă rusă în România, aşa cum există o influenţă rusă în Europa, în procese electorale, sabotaje, atacuri cibernetice, tot arsenalul războiului hibrid, dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor”, a subliniat șeful statului.

În concluzie, Nicușor Dan a rezumat motivele deciziei astfel: „Anularea alegerilor, campanie plătită netransparent, promovare netransparentă şi folosire abuzivă a reţelelor sociale”.