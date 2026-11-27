După ce meteorologii au anunțat primele ninsori în Capitală, autoritățile din București au pregătit peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori pentru intervențiile de deszăpezire. Echipele operatorilor de salubrizare vor acționa în toate cele șase sectoare, iar stocurile de materiale antiderapante depășesc 22.000 de tone. Potrivit pri ANM, ninsoarea va începe sâmbătă, 28 noiembrie, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 2-4 centimetri. Capitala și județul Ilfov vor fi vizate de atenționări Cod galben de vânt și viscol.

Comandamentul de deszăpezire al municipiului București s-a reunit vineri, 27 noiembrie, pentru stabilirea măsurilor necesare în condițiile în care meteorologii anunță un episod de vreme severă în minivacanța de 1 Decembrie.

La discuții au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, operatorilor de salubrizare din cele șase sectoare, Societății de Transport București, Administrației Străzilor, serviciilor de asistență socială, Apa Nova, Termoenergetica, ANM și Poliției Locale.

Primăria Capitalei va coordona, monitoriza și verifica activitatea operatorilor de salubrizare, în timp ce administrațiile de sector vor organiza intervențiile efective pentru îndepărtarea zăpezii.

Primarul general a solicitat înființarea unui punct unic de comandă la ISU, unde să fie centralizate informațiile despre intervențiile echipelor din teren.

„Trebuie prioritizată circulația STB, zona spitalelor și a serviciilor generale de urgență, a școlilor și instituțiilor publice. Securizați șantierele, monitorizați și remediați cu prioritate semaforizarea. Și mare grijă la oamenii străzii, care trebuie duși în adăposturi”, a menționat edilul.

Acesta le-a cerut operatorilor să acorde atenție și modului de utilizare a substanțelor antiderapante, pentru a evita afectarea arborilor și a spațiilor verzi.

„Atenție la amenajările făcute! Instruiți oamenii, mergeți cu ei înainte pe trasee, să vadă. Nu e important doar să intervenim repede, ci și cum intervenim”, le-a transmis acestora primarul general.

Cele șase sectoare ale Capitalei au pregătit echipe și utilaje pentru intervențiile din perioada următoare. Potrivit datelor prezentate la comandamentul de deszăpezire, situația este următoarea:

Sectorul 1: Romprest are disponibile 49 de utilaje, 279 de muncitori și 2.220 de tone de material antiderapant.

Sectorul 2: Supercom dispune de 77 de utilaje, 519 muncitori și 5.500 de tone de material antiderapant.

Sectorul 3: Direcția Generală de Salubritate poate interveni cu 30 de utilaje și 260 de muncitori, având un stoc de 4.207 tone de material antiderapant.

Sectorul 4: Bin Go Solution are pregătite 70 de utilaje, 540 de muncitori și 4.000 de tone de material antiderapant.

Sectorul 5: sunt disponibile 80 de utilaje, 295 de muncitori și 4.500 de tone de material antiderapant.

Sectorul 6: Administrația Serviciului Public de Salubrizare dispune de 64 de utilaje, 320 de muncitori și 1.607 tone de material antiderapant.

Societatea de Transport București are, la rândul său, 34 de utilaje, 556 de muncitori și 30 de tone de material antiderapant.

Potrivit prognozei speciale emise de ANM, vremea se va răci accentuat în Capitală, iar precipitațiile vor trece treptat de la ploaie la ninsoare.

În intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 28 noiembrie, ora 08:00, cerul va fi predominant închis. Mai ales seara și noaptea vor apărea temporar ploi, iar cantitățile de apă vor ajunge la 2-5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat la început, urmând să se intensifice în a doua parte a nopții, când rafalele vor atinge 50-60 km/h. Temperaturile maxime vor fi de 6-7 grade, iar cele minime vor coborî la 1-2 grade Celsius.

Schimbarea vremii va deveni mai evidentă sâmbătă, 28 noiembrie. În prima parte a zilei vor fi precipitații sub formă de ploaie, însă, începând din orele amiezii, ninsoarea va deveni predominantă.

Meteorologii estimează că în București se va depune un strat de zăpadă de 2-4 centimetri. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 3-6 l/mp, iar vântul va avea viteze de 50-60 km/h.

Temperaturile vor coborî treptat de la 2-3 grade Celsius la începutul zilei până la -4…-3 grade spre sfârșitul nopții.

ANM a emis două atenționări Cod galben pentru București. Prima este valabilă sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 02:00 și 15:00, și vizează intensificările vântului.

Cea de-a doua atenționare intră în vigoare sâmbătă, la ora 15:00, și se menține până duminică, 29 noiembrie, la ora 10:00. Sunt vizate intensificările vântului și viscolul.

Pentru Capitală este valabilă și o informare meteorologică privind precipitațiile mixte, intensificările vântului, răcirea accentuată și ninsorile viscolite. Aceasta acoperă intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00.

Vremea va rămâne deosebit de rece pentru această perioadă și duminică, 29 noiembrie. În intervalul 08:00-20:00, cerul va fi variabil, însă vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze de 50-55 km/h.

Temperatura maximă nu va depăși aproximativ -1 grad Celsius, iar rafalele vor accentua senzația de frig.

Atenționarea meteorologică vizează și județul Ilfov. În intervalul 28 noiembrie, ora 15:00 – 29 noiembrie, ora 10:00, vântul va avea rafale de 50-70 km/h și va fi însoțit temporar de ninsoare și viscol.

Fenomenul va afecta și localitățile din apropierea Capitalei, unde vizibilitatea poate scădea local sub 100 de metri.

Bucureștenii care întâmpină probleme legate de deszăpezire pot apela dispeceratul Primăriei Municipiului București, la numărul 031.9898, sau pot contacta direct operatorul de salubrizare responsabil de sectorul în care locuiesc.