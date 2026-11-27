GTA 6 le oferă jucătorilor o serie de surprize după terminarea poveștii principale. Jocul include 61 de coduri secrete, prin intermediul cărora pot fi activate efecte speciale, obținuți bani virtuali, arme și vehicule, dar pot fi modificate inclusiv condițiile meteorologice. Accesul la aceste funcții este însă condiționat de finalizarea celor 91 de misiuni din campanie.

Spre deosebire de GTA 5, sistemul de cheat-uri din noul joc Rockstar introduce o condiție importantă: utilizatorii trebuie să finalizeze campania înainte de a putea folosi codurile secrete. Acestea nu sunt disponibile de la început, ci devin accesibile după încheierea celor 91 de misiuni. Ulterior, jucătorii pot accesa telefonul personajului și pot introduce combinațiile de butoane corespunzătoare efectelor dorite.

Pe PlayStation 5, procedura presupune apăsarea săgeții în sus de pe D-Pad, urmată de butoanele L1 și R1. Utilizatorii Xbox Series X și Series S trebuie să urmeze aceiași pași, însă vor folosi LB și RB. Lista completă a codurilor poate fi consultată din meniul Progress, în secțiunea Cheats. Acolo sunt afișate și provocările care trebuie îndeplinite pentru deblocarea fiecărei funcții.

Există însă și o limitare importantă: activarea unui cod dezactivează posibilitatea salvării progresului din sesiunea respectivă, precum și trofeele și realizările.

Printre noutățile sistemului se numără și un cod pentru bani, funcție care nu era disponibilă în aceeași formă în GTA 5. Jucătorii pot obține 250.000 de dolari virtuali prin introducerea unei combinații speciale de butoane. Suma poate fi folosită pentru achiziții și alte activități din joc, însă banii nu pot fi păstrați după încheierea sesiunii în care a fost activat codul.

Un alt avantaj îl reprezintă codurile pentru muniție. Utilizatorii pot beneficia de muniție la maximum, muniție infinită sau posibilitatea de a trage fără să reîncarce armele.

Pentru anumite efecte, însă, trebuie îndeplinite provocări dificile. Deblocarea unor funcții precum muniția infinită și exploziile presupune finalizarea a 100 de antrenamente și obținerea a cel puțin 25 de medalii de argint.

Jucătorii au la dispoziție numeroase combinații pentru modificarea experienței de joc. Printre acestea se numără coduri care influențează nivelul de urmărire al poliției, schimbă aspectul personajelor sau produc efecte speciale în timpul confruntărilor.

Iată câteva dintre cele mai importante coduri și combinațiile aferente:

Funcție Combinație

250.000 de dolari ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →

Drunk – personajele devin amețite ↑ ← → ↑ ↑ ← → ↑ ← → Raise Heat Level – crește nivelul de alertă ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Raise Wanted Level – crește nivelul de urmărire ← ↓ → ↓ ↑ → ↑ Unlimited Focus – concentrare infinită ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Body Armor – primești armură ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ Max Ammo – muniție la maximum ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ← Infinite Ammo – muniție infinită ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓ No Reload – fără reîncărcarea armelor ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑ Attack Force – impact puternic al atacurilor ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ Exploding Balls – mingi care explodează ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → Vehicle Force – impact amplificat la coliziuni ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓

Pe lângă modificările care influențează personajele și armele, GTA 6 pune la dispoziție și combinații pentru obținerea unor vehicule. Printre acestea se numără:

Maibatsu Boomazoom: ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ←

MTL Pumper: ← ↑ → ↓ ← → → ↑

HVY Bulldozer: ← ↑ → ↓ ← → → ↓

O altă categorie de cheat-uri le permite utilizatorilor să modifice mediul vizual. Vremea poate fi schimbată printr-o combinație dedicată, iar anumite filtre transformă aspectul grafic al jocului.

Lista include următoarele efecte:

Cycle Weather: schimbă condițiile meteorologice – ↓ → ↑ ↓ → ↑ →

Cataclysm: activează un efect vizual cu fum – ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → →

Dollhouse: aplică un filtru vizual special – ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ →

Faded Glory: modifică imaginea printr-un efect în stil CRT – ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← →

Noul sistem vine și cu reguli care limitează modul în care pot fi utilizate aceste funcții. Jucătorii nu mai pot începe aventura cu bani și arme nelimitate și nici nu pot apela la coduri pentru a simplifica anumite misiuni înainte de finalizarea poveștii. De asemenea, progresul obținut în timpul unei sesiuni în care au fost activate cheat-uri nu poate fi salvat. Trofeele și realizările sunt dezactivate pe durata respectivă.

Chiar dacă aceste restricții limitează libertatea utilizatorilor, cele 61 de coduri oferă numeroase posibilități de modificare a experienței de joc după terminarea campaniei principale.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) a avut parte de o lansare spectaculoasă, cu încasări de 3,8 miliarde de dolari în primele 24 de ore. Performanța plasează jocul pe primul loc în istoria industriei divertismentului în ceea ce privește amploarea lansării.

Noul titlu a atras un interes uriaș încă dinainte de apariția pe piață. Potrivit unui comunicat al Take-Two Interactive, compania care deține Rockstar Games, GTA VI a înregistrat 32,5 milioane de precomenzi, un rezultat fără precedent la nivelul tuturor platformelor.

„Intrăm într-un nou capitol al Rockstar Games odată cu lansarea Grand Theft Auto VI, iar acest lucru ne umple de recunoștință. Suntem profund impresionați de reacția jucătorilor din întreaga lume și nu am putea fi mai entuziasmați să împărtășim acest moment cu voi”, a declarat Sam Houser, președintele și fondatorul Rockstar Games.