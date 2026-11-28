De Ziua Națională a României, Banca Transilvania lansează o nouă campanie prin care transmite un mesaj care trece dincolo de banking și vorbește despre valorile care pot duce o țară mai departe.

Mesajul campaniei de brand pregătite de bancă pentru 1 vorbește despre România prin valori precum munca, ambiția, încrederea și perseverența. Mesajul este, în același timp, o urare de Ziua Națională și un îndemn către români.

Spotul reunește nume cunoscute care au obținut performanțe remarcabile și au dus România mai departe în domeniile lor. Gheorghe Hagi, Simona Halep, Nadia Comăneci, Mihai Covaliu, Tibi Ușeriu și Oana Pellea sunt printre personalitățile care transmit mesajul campaniei.

Anul acesta, proiectul are și o apariție-surpriză: Anastasia Soare. Povestea antreprenoarei române, care a construit o afacere cu anvergură internațională, completează perspectiva campaniei și arată că performanța românească nu se limitează la sport.

Dincolo de notorietatea celor care apar în spotul campaniei, ideea centrală este una care îi privește pe toți românii: fiecare dintre noi are un rol în felul în care arată România de mâine, indiferent de profesie sau de domeniul în care activează.