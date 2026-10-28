Un fost politician comunist apropiat de președintele Lula da Silva, numit de acesta judecător la Curtea Supremă din Brazilia, a ordonat deschiderea unei anchete privind o posibilă „finanțare străină” a campaniei prezidențiale a lui Flavio Bolsonaro, declarat de comisia electorală învins în recenta rundă de alegeri prezidențiale, una cel puțin controversată, cu prelungirea votului pentru ca alegătorii președintelui în funcție să poată ajunge la secții, potrivit AFP.

Demersul vine în urma unor sesizări formulate de unele partide, mai ales Partidul Muncitorilor, formațiunea de extremă stânga a președintelui brazilian Lula da Silva.

Flavio Dino a fost ministru al Justiției în guvernul fostului condamnat pentru corupție Lula da Silva și a fost făcut de acesta judecător la Curtea Supremă. El a a cerut Poliției Federale să verifice dacă grupul conservator american Rockbridge Network a participat la negocieri pentru obținerea unui sprijin financiar destinat campaniei lui Bolsonaro.

Ancheta vizează și o altă obsesie a regimului Lula, anume „influențarea alegerilor prin intermediul platformelor online”. Fostul politician Flavio Dino a cerut examinarea unor posibile „manipulări algoritmice” care ar fi putut favoriza sau dezavantaja anumiți candidați.

În timpul campaniei, echipa președintelui în funcție Lula a reclamat în fața justiției electorale presupuse intervenții ale companiei americane Meta, acuzată că ar fi restricționat circulația conținuturilor sale pe Instagram și WhatsApp, fără însă a prezenta vreo dovadă în acest sens.

Acuzațiile trebuie privite în contextul în care reprezentantul extremei stângi braziliene, Lula da Silva, un prieten și susținător al lui Vladimir Putin și al războiului acestuia contra Ucrainei, și-a construit campania în jurul așa-zisei apărări a suveranității naționale și a acuzațiilor la adresa administrației americane că ar încerca să influențeze scrutinul.

Președintele american Donald Trump a afirmat explicit, după anunțarea rezultatelor, că alegerile braziliene au părut „trucate”, în timp ce liderii de stânga din întreaga lume au salutat victoria lui Lula da Silva.

Reamintim că, potrivit informațiilor vehiculate de presă, fostul candidat Flavio Bolsonaro ar fi părăsit Brazilia, pentru a evita să aibă soarta tatălui său, fostul președinte Jair Bolsonaro, care a fost băgat la pușcărie, după ce a pierdut alegerile, de un complet format în marea majoritate din politicieni și apropiați ai lui Lula.

Imediat după publicarea rezultatelor alegerilor, pe care le-a contestat, regimul Lula i-a cerut senatorului Flavio Bolsonaro să-și predea pașaportul. Autoritățile din SUA au anunțat că i-au oferit fostului candidat viză pentru a intra în țară.