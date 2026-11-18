Rețeaua internă folosită de Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite (NSA) pentru transmiterea informațiilor clasificate a devenit temporar indisponibilă marți, potrivit AFP. Incidentul a afectat sistemul NSANet, utilizat de angajații agenției pentru comunicarea datelor secrete, însă autoritățile americane susțin că activitățile esențiale pentru securitatea națională au continuat fără întreruperi.

Problema a fost confirmată de un oficial din domeniul apărării, care a vorbit cu Associated Press sub protecția anonimatului, deoarece nu era autorizat să discute public despre incident.

NSA a descris situația drept o degradare temporară a funcționării unor sisteme interne, produsă în timpul operațiunilor de mentenanță planificate.

„Agenția Națională de Securitate a înregistrat o degradare temporară în timpul lucrărilor de mentenanță de rutină programate. Deși unele sisteme interne au fost afectate, capacitățile esențiale pentru misiunile noastre au rămas pe deplin operaționale, iar capacitatea noastră de a apăra securitatea națională continuă”, a transmis instituția într-un comunicat.

Agenția a mai precizat că infrastructura sa dispune de mai multe niveluri de redundanță, concepute pentru a menține funcționarea serviciilor în timpul lucrărilor de mentenanță sau în cazul unor probleme neprevăzute.

Reprezentanții NSA nu au oferit însă detalii suplimentare despre cauza tehnică a incidentului și nici despre amploarea exactă a întreruperii.

Incidentul de la NSA se adaugă unei serii de probleme tehnice care au perturbat în ultima săptămână funcționarea unor sisteme importante din Statele Unite, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Vineri, o suprasolicitare a unui sistem informatic a dus la oprirea temporară a traficului aerian în Statele Unite. Luni, o problemă tehnică la JPMorgan Chase a provocat efecte în lanț în sistemul financiar, iar o defecțiune a sistemelor interne ale companiei United Airlines a întârziat plecarea unor zboruri.

Tot marți, Apple a confirmat, pe pagina dedicată stării serviciilor sale, că Apple Music, App Store și AppleCare au fost afectate de întreruperi totale de funcționare, apărute după o actualizare internă.

În ciuda succesiunii acestor incidente, oficialii administrației americane au declarat că nu există indicii că problemele ar avea o cauză comună sau că ar fi rezultatul unor atacuri informatice.

Secretarul de Stat american Marco Rubio, care îndeplinește și funcția de consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, a afirmat că autoritățile nu au nicio dovadă care să lege incidentele de acțiunile unor hackeri, infractori cibernetici sau actori statali.

„Nu avem absolut nicio dovadă și niciun motiv să credem că aceste incidente izolate sau individuale au vreo legătură cu actori rău intenționați, hackeri, infractori, un alt stat sau orice alt tip de actor ostil”, a declarat Rubio în fața jurnaliștilor care îl însoțesc pe președintele american în turneul din Asia.

Oficialul a recunoscut că succesiunea problemelor tehnice este îngrijorătoare, însă a subliniat că fiecare incident are cauze distincte.

„Este neliniștitor să vedem aceste relatări, zi după zi, despre defecțiuni tehnice. Guvernul rămâne permanent vigilent, dar fiecare dintre aceste evenimente este distinct și are o cauză diferită, în unele cazuri una de natură foarte tehnică”, a explicat Rubio.

Jay Clayton, directorul pentru informații naționale din administrația Trump, a pus seria de întreruperi pe seama actualizărilor și modernizărilor informatice realizate în aceeași perioadă de instituții guvernamentale și companii private.

Într-un interviu acordat CNBC, Clayton a explicat că multe organizații încearcă să remedieze vulnerabilitățile sistemelor vechi, care nu mai funcționează eficient împreună cu tehnologiile noi.

„Multe organizații își actualizează sistemele. Știu că sistemele lor vechi au vulnerabilități. Sunt învechite și nu funcționează bine cu sistemele noi. Este momentul unei modernizări a infrastructurii noastre digitale”, a declarat oficialul.

El a adăugat că operațiunile de actualizare presupun oprirea și repornirea sistemelor, proces în timpul căruia pot apărea probleme temporare de funcționare.

„Atunci când actualizați și modernizați sistemele — oprindu-le și repornindu-le — se pot întâmpla astfel de lucruri”, a mai spus Clayton.

O evaluare asemănătoare a fost prezentată și de senatorul democrat Mark Warner, vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA. Acesta a atras atenția asupra presiunii tot mai mari exercitate asupra instituțiilor și companiilor pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților informatice.

Warner a explicat că instrumentele de inteligență artificială permit identificarea problemelor de securitate într-un număr foarte mare de sisteme, într-un timp mult mai scurt decât în trecut. Această capacitate determină organizațiile să aplice rapid actualizări, uneori în aceeași perioadă, ceea ce poate pune o presiune considerabilă asupra infrastructurilor informatice.

„Inteligența artificială face posibilă identificarea vulnerabilităților dintr-un număr enorm de sisteme, cu o viteză fără precedent. Acest lucru creează o presiune uriașă asupra companiilor și agențiilor guvernamentale pentru a remedia imediat aceste vulnerabilități, adesea toate în același timp, solicitând foarte mult sisteme care nu au fost construite pentru a face față unui asemenea ritm al schimbării”, a declarat senatorul.

Warner a subliniat că incidentele trebuie investigate până la capăt, dar a apreciat că informațiile disponibile indică, deocamdată, eforturi legitime de securizare a infrastructurii digitale, nu acțiuni rău intenționate.

Întreruperea rețelei NSANet readuce în atenție dependența instituțiilor de securitate și a serviciilor publice de infrastructuri informatice complexe. Deocamdată, NSA nu a comunicat cauza tehnică exactă a problemei și nici durata completă a indisponibilității, însă susține că sistemele esențiale pentru misiunile agenției au rămas operaționale.