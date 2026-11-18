Update. 17.20: Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, au decis magistrații. Decizia poate să fie contestată în 48 de ore.

Călin Georgescu ar putea afla miercuri, 18 noiembrie, dacă va rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi schimbată. Tribunalul Ilfov a amânat de două ori pronunțarea în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Hotărârea instanței vine într-un moment în care există și o altă procedură judiciară care ar putea influența situația sa.

Călin Georgescu așteaptă miercuri, 18 noiembrie 2026, o nouă decizie privind menținerea sa în arest preventiv. Este a treia zi consecutivă în care Tribunalul Ilfov are programată pronunțarea, după ce judecătorii au amânat soluționarea cauzei luni și marți. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest în dosarul în care procurorii DIICOT îl acuză de implicare într-o presupusă înșelăciune de peste un milion de euro.

Pronunțarea a fost stabilită pentru miercuri, 18 noiembrie, la ora 15:00, după două amânări consecutive. Instanța trebuie să stabilească dacă există în continuare motive pentru menținerea arestării preventive, în contextul în care fostul candidat a fost deja trimis în judecată.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov după finalizarea anchetei procurorilor DIICOT. În cadrul procedurii, judecătorii verifică legalitatea și temeinicia măsurii preventive, iar soluția poate determina menținerea acesteia sau înlocuirea cu o măsură mai puțin restrictivă.

Avocații lui Călin Georgescu au ridicat și problema competenței instanței, susținând că dosarul ar trebui analizat de Tribunalul București. Această chestiune a fost invocată în timpul procedurilor desfășurate la începutul săptămânii.

Situația juridică a fostului candidat este analizată și într-o procedură separată, după ce Tribunalul București a dispus, pe 9 noiembrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea a fost contestată de procurorii DIICOT, iar Curtea de Apel București urmează să judece contestația vineri, 20 noiembrie.

De altfel, Tribunalul București a dispus în mai multe rânduri înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, însă hotărârile au fost schimbate ulterior de Curtea de Apel București.

Călin Georgescu și Ionel Rusen se află în arest preventiv din 29 septembrie. Procurorii au solicitat menținerea măsurii și după trimiterea celor doi în judecată, considerând că motivele care au justificat arestarea sunt în continuare valabile.

Ancheta DIICOT vizează o presupusă schemă de înșelăciune prin care un om de afaceri ar fi fost convins să transfere peste un milion de euro pentru obținerea unei finanțări bancare.

Potrivit procurorilor, persoanei vătămate i-ar fi fost promis accesul la un credit de șase milioane de euro, necesar dezvoltării unei afaceri. În schimb, aceasta ar fi trebuit să depună o garanție financiară consistentă.

Anchetatorii susțin că, după efectuarea primelor transferuri, omul de afaceri ar fi fost determinat să plătească încă 100.000 de euro, în schimbul promisiunii că finanțarea ar putea crește la 15 milioane de euro. Creditul nu ar fi fost acordat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive