Călin Georgescu află astăzi decizia Curții de Apel București cu privire la un dosar în care a contestat în instanță amenzile aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru modul în care au fost utilizate modulele cookie pe site-ul său de campanie electorală.

După ce Tribunalul Ilfov i-a respins plângerea, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a atacat decizia cu apel. Curtea de Apel București a stabilit pronunțarea pentru 17 noiembrie 2026.

Investigația autorității a fost anunțată în iulie 2025 și a vizat perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025.

Potrivit instituției, la accesarea site-ului de campanie puteau fi stocate și accesate informații de pe echipamentele utilizatorilor prin instalarea unor module cookie, fără obținerea prealabilă a consimțământului expres și fără informarea acestora.

În urma verificărilor, Georgescu a primit două amenzi: 30.000 de lei pentru încălcarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și 20.286,80 lei, echivalentul a 4.000 de euro, pentru încălcarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Fostul candidat a cerut Tribunalului Ilfov înlocuirea sancțiunilor cu un avertisment sau reducerea cuantumului acestora. El a susținut că informațiile colectate prin cookie-uri erau de ordin general și aveau rolul de a îmbunătăți navigarea pe site.

De asemenea, a argumentat că procesul-verbal de sancționare nu preciza ce date personale ar fi fost colectate și că anumite cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea paginilor de internet.

La 12 ianuarie 2026, Tribunalul Ilfov a respins plângerea ca nefondată. Instanța a arătat că modulele cookie pot colecta date cu caracter personal, precum identificatori online, informații despre utilizare și comportament, preferințe, locație aproximativă și date privind consimțământul.

Judecătorii au considerat că este suficientă instalarea unor cookie-uri care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic, fără a fi obligatorie identificarea concretă a tuturor datelor colectate.

Instanța a mai respins argumentul că legislația nu i s-ar aplica lui Georgescu deoarece este persoană fizică, arătând că definiția operatorului de date din RGPD include atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice.

Curtea de Apel București urmează să decidă asupra apelului la termenul stabilit pentru 17 noiembrie 2026. Tot marți, Curtea de Apel București va decide și dacă mandatul său de arestare preventivă va fi prelungit.