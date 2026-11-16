Decizia cu privire la menținerea în arest preventiv în cazul fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, amânată trei ore de instanța de la Tribunalul Ilfov.

Călin Georgescu este așteptat luni, 16 noiembrie 2026, la Tribunalul Ilfov, unde magistrații urmează să analizeze măsura arestului preventiv în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis recent în judecată de DIICOT. Dacă instanța va decide menținerea arestului preventiv, acesta ar putea fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova.

Ședința este programată în jurul orei 10:00. Alături de Călin Georgescu, la instanță urmează să ajungă și omul de afaceri Ionel Rusen, trimis în judecată în aceeași cauză. Decizia magistraților este importantă deoarece dosarul a intrat în faza de judecată, iar situația preventivă a celor doi inculpați trebuie analizată în raport cu noua etapă procesuală.

Potrivit informațiilor publicate luni dimineață de Antena 3 CNN, dacă Tribunalul Ilfov dispune menținerea arestului preventiv, Călin Georgescu ar putea fi transferat la Penitenciarul Rahova.

În prezent, fostul candidat se află în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde este încarcerat din 29 septembrie 2026. Posibilitatea transferului este legată de trecerea dosarului în faza de judecată și de schimbarea locului în care este executată măsura preventivă.

Instanța trebuie să stabilească dacă motivele care au justificat privarea de libertate se mențin și dacă arestul preventiv rămâne necesar pe parcursul procesului.

Procurorii DIICOT au anunțat, la 12 noiembrie, trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Rechizitoriul a fost întocmit la 11 noiembrie 2026, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov.

Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul reclamat în dosar se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost determinat să achite garanții financiare pentru obținerea unei finanțări externe.

Potrivit procurorilor, acestuia i-ar fi fost promisă inițial o linie de credit de șase milioane de euro. Ulterior, suma ar fi urmat să fie majorată la 15 milioane de euro, însă finanțarea nu a mai fost acordată.

În decembrie 2021, omul de afaceri ar fi transferat 1.002.500 de euro, iar în ianuarie 2022 ar mai fi virat 100.000 de euro. Banii ar fi fost solicitați sub forma unor garanții pentru obținerea creditului.

DIICOT susține că Georgescu ar fi avut rolul de coordonator al grupului, iar Ionel Rusen ar fi participat la mecanismul prin care persoana vătămată a fost determinată să transfere banii. Acestea sunt acuzațiile procurorilor, care urmează să fie analizate de instanță.

Situația juridică a lui Călin Georgescu este complicată și de o hotărâre pronunțată anterior de Tribunalul București.

La 9 noiembrie 2026, această instanță a admis o cerere prin care fostul candidat solicita înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Hotărârea nu este definitivă, iar DIICOT a anunțat că o va contesta.

Potrivit AGERPRES, până la soluționarea contestației, Georgescu rămâne în Arestul Central. Este o procedură distinctă de analiza măsurii preventive în dosarul aflat acum pe rolul Tribunalului Ilfov.

Judecătorii de la Tribunalul București au apreciat că arestul la domiciliu ar fi suficient pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Procurorii DIICOT nu sunt de acord cu această soluție.

Decizia Tribunalului Ilfov va stabili dacă măsura arestului preventiv se menține în dosarul de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat.

În funcție de hotărârea instanței, Călin Georgescu ar putea rămâne în Arestul Central sau ar putea fi transferat la Penitenciarul Rahova. Separat, judecătorii Curții de Apel București urmează să analizeze contestația DIICOT privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Până la pronunțarea unor hotărâri definitive, acuzațiile formulate de procurori nu reprezintă condamnări, iar Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.