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Revoltă în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu. Mesaj pentru George Simion: „Un laș și un trădător”

Revoltă în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu. Mesaj pentru George Simion: „Un laș și un trădător”George Simion. Sursa foto: INQUAN
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Din cuprinsul articolului

Nemulțumiri în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu la adresa liderului AUR, George Simion, după manifestațiile organizate duminică în București. O parte dintre simpatizanții fostului candidat la alegerile prezidențiale îi reproșează politicianului că nu li s-a alăturat și în fața Arestului Central, unde au continuat protestele pentru eliberarea lui Georgescu.

De ce s-au întors susținătorii lui Călin Georgescu împotriva lui George Simion. Mesajele apărute în mediul online

George Simion a participat la prânz la manifestația din Parcul Izvor, unde a susținut un discurs în fața participanților. Ulterior, liderul AUR nu a mai fost prezent la protestul organizat în apropierea Arestului Central, unde se află Călin Georgescu.

Absența sa a provocat nemulțumiri în rândul unor susținători ai fostului candidat. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe mesaje critice la adresa lui Simion, în care acesta este acuzat că i-ar fi lăsat pe manifestanți să continue singuri protestul.

„Simioane: aici la arest de ce nu vii? Ne-ai chemat la Izvor să le arăți tu la polonezi, cât ești la tare, ai făcut un discurs de marketing și atât? Ai suit lumea în autocare și ai plecat și tu cu ei. Vino tată în copii, între lume, că ai e Călin Georgescu, nu acolo”, a transmis un susținător al lui Georgescu într-un videoclip publicat pe TikTok.

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Protest AUR

Protest AUR. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea

Susținătorii lui Georgescu îl acuză pe George Simion că a plecat cu manifestanții

Alți participanți la protestul din fața Arestului Central au susținut că reprezentanții AUR și-ar fi strâns simpatizanții după manifestația din Parcul Izvor și i-ar fi îndrumat către autocare.

„Și-a luat oamenii și a plecat acasă. AUR-ul și-a luat oamenii și i-a suit în autocare și au plecat acasă, ca să știți”, a afirmat un alt protestatar.

În același timp, pe rețelele sociale au circulat mesaje atribuite unor parlamentari AUR, din care reiese că simpatizanții partidului ar fi fost îndemnați să nu se deplaseze la Arestul Central după încheierea manifestației din Parcul Izvor, ci să se întoarcă la autocare.

La protestul din Parcul Izvor, George Simion a cerut eliberarea fostului candidat la prezidențiale și desfășurarea unui proces pe care l-a descris drept corect.

„Vrem eliberarea lui Călin Georgescu, un proces corect și dreptate pentru toți românii”, a declarat liderul AUR.

protest AUR

protest AUR. Sursa foto: Captură video

George Simion, fotografiat la meciul România - Polonia

Nemulțumirile unor susținători ai lui Călin Georgescu au fost alimentate și de apariția unei fotografii cu George Simion în tribunele Arenei Naționale, la partida de fotbal dintre România și Polonia.

Imaginea a fost distribuită pe rețelele sociale de un deputat AUR, iar prezența politicianului la meci a fost criticată de o parte dintre cei care participaseră la manifestația din fața Arestului Central.

Unul dintre mesajele publicate de susținătorii lui Georgescu a avut un ton deosebit de dur la adresa liderului AUR:

„Niciodată nu ai venit lângă Călin Georgescu și întotdeauna ai fugit, iar noi, băieții din stradă, te declarăm pe tine un laș și un trădător”.

Ce spune AUR despre nemulțumirile susținătorilor lui Călin Georgescu

Reprezentanții AUR au respins ideea că formațiunea s-ar fi îndepărtat de susținătorii fostului candidat la prezidențiale. Într-un răspuns transmis presei, partidul a susținut că mesajele critice provin de la persoane care nu reprezintă întreaga comunitate a simpatizanților lui Călin Georgescu.

„Voci punctuale care vor să dezbine și să provoace ură nu reprezintă susținătorii lui Călin Georgescu. AUR a fost ieri alături de susținătorii domnului Georgescu la mitingul din Parcul Izvor, dar și la Arestul Central”, a transmis formațiunea.

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