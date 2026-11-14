Update 16:31. O parte dintre persoanele care au participat sâmbătă la protestul organizat în Parcul Izvor din București s-au deplasat ulterior spre Arestul Central, pentru a-și manifesta sprijinul față de Călin Georgescu, aflat în arest preventiv.

La finalul manifestației din Parcul Izvor, participanții au fost îndemnați să se îndrepte către Arestul Central. O parte dintre aceștia au urmat apelul și au pornit spre locul în care este ținut fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Update 14:41. Confort informațiilor apărute în spațiul public, aproximativ 8.000 de oameni ar fi prezenți la manifestație. Doi protestatari au fost ridicați de jandarmi.

Update, ora 13:45. O persoană aflată la manifestație ar fi acuzat o stare de rău, fiind necesară intervenția unui echipaj medical de pe ambulanță, potrivit unor surse. Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția asupra unor mesaje apărute în mediul online. „În spațiul on-line au apărut îndemnuri la violență”. Mii de persoane s-au adunat deja în fața Palatului Parlamentului, unde are loc manifestația.

Update 13:40. Trafic restricționat în zona Parcului Izvor din București. Ce străzi sunt afectate de protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu

Circulația rutieră a fost restricționată, sâmbătă, în apropierea Parcului Izvor din Capitală, unde are loc un protest organizat pentru susținerea lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Brigada Rutieră a dispus mai multe măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor, în contextul adunării publice desfășurate în zonă.

„Având în vedere adunarea publică aflată în desfășurare în zona Parcului Izvor, Brigada Rutieră a Capitalei a dispus măsurile necesare pentru asigurarea fluenței traficului rutier și prevenirea producerii unor evenimente rutiere”, anunță Brigada Rutieră.

Potrivit autorităților, traficul este restricționat pe ambele sensuri ale străzii Izvor, pe tronsonul dintre strada B.P. Hașdeu și bulevardul Națiunile Unite.

De asemenea, șoferii nu pot circula pe bulevardul Libertății, pe sensul cuprins între intersecția cu Splaiul Independenței și bulevardul Națiunile Unite.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să evite perimetrul afectat și să folosească rute alternative.

„Recomandăm conducătorilor de vehicule să utilizeze rute alternative pentru a evita zonele în care au fost instituite restricții de circulație. De asemenea, le recomandăm să circule cu viteză adaptată condițiilor meteo-rutiere și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren. Precizăm că, în funcție de evoluția situației din teren și de numărul participanților la adunarea publică, circulația rutieră poate fi restricționată suplimentar, în mod dinamic, pentru protejarea atât a persoanelor aflate pe partea carosabilă, cât și a celorlalți participanți la trafic’, au transmis polițiștii rutieri.

Câteva mii de persoane sunt așteptate să participe la manifestația organizată în Parcul Izvor, în zona dinspre Palatul Parlamentului. Protestul are ca scop susținerea lui Călin Georgescu, care se află în arest preventiv.

Știre inițială

Un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu este programat sâmbătă, de la ora 14:00, în Parcul Izvor din Capitală. Manifestația, promovată de AUR pe rețelele de socializare, nu a primit autorizația Primăriei Capitalei (PMB). George Simion susține că nu este organizatorul evenimentului, dar a anunțat că va ieși din Palatul Parlamentului pentru a participa alături de manifestanți.

Solicitarea pentru aprobarea protestului a fost depusă de trei persoane fizice, însă administrația Capitalei a refuzat să avizeze manifestația. Decizia a fost motivată de riscurile identificate de specialiștii primăriei, în special în contextul unor îndemnuri la violență apărute pe rețelele de socializare.

Sâmbătă este programat un meci al echipei naționale de fotbal a României, care presupune măsuri suplimentare pentru asigurarea ordinii publice.

Deși susține că nu organizează protestul, liderul AUR, George Simion, a anunțat că va merge în Parcul Izvor pentru a se alătura celor care își vor exprima susținerea față de Călin Georgescu.

„Alături de foarte mulţi români, mulţi dintre ei neafiliaţi politic, vom participa mâine, adunarea este la ora 13, începutul la ora 14, la o manifestaţie de susţinere a lui Călin Georgescu”, a declarat George Simion, vineri, într-o conferință de presă.

Liderul AUR a afirmat că intenționează să iasă din clădirea Parlamentului și să participe la manifestație, susținând că își asumă un rol de reprezentare a celor care vor fi prezenți.

„Eu trebuie să-i reprezint pe aceşti oameni şi de asta eu mâine voi ieşi din clădirea Parlamentului şi mă voi alătura manifestanţilor. Aşa că stau la dispoziţia acestor instituţii să găsim o cale. Eu, ca reprezentant legal al lor, al manifestanţilor, pentru că m-au votat mulţi dintre ei, îmi pun la dispoziţie toată capacitatea ca să decurgă manifestaţia de mâine fără probleme. Mai mult de atât, nu ştiu ce pot face. Mă pun la dispoziţia instituţiilor statului ca manifestaţia de mâine să se desfăşoare cum trebuie şi să asigurăm siguranţa, protecţia celor care doresc să îşi manifeste susţinerea faţă de Călin Georgescu”, a explicat George Simion.

AUR a promovat evenimentul pe paginile organizațiilor sale de pe rețelele de socializare, sub denumirea „PROTEST PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI LIBERTATE”.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că solicitarea pentru organizarea manifestației a fost analizată de specialiștii din primărie, care au identificat posibile riscuri pentru siguranța publică.

Edilul a afirmat că nu a primit o cerere de autorizare din partea partidului AUR și a explicat că decizia privind avizarea unor astfel de evenimente aparține unei comisii de specialitate.

„Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie”, a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Acesta a precizat că evaluarea riscurilor este realizată de specialiști, iar printre elementele luate în considerare se numără mesajele publicate pe rețelele de socializare.

„Aceste lucruri le fac specialiştii, care evaluează nişte riscuri. Ştiu că e un meci foarte important şi aceşti specialişti, până acum, s-a cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înţeles, au spus că au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente. Şi ei fac aceste recomandări, Comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie de specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred. Şi atunci, în mod responsabil, de aceea este o comisie şi nu un singur om care avizează. Şi o avizează în baza unor date prezentate”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a adăugat că există și alte zile în care pot fi organizate manifestații sau evenimente culturale.

Protestul a generat și un schimb de declarații între liderul AUR și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a fost întrebat despre acuzațiile lui George Simion, potrivit cărora ar fi intervenit pentru ca manifestația să nu primească autorizație.

Nicușor Dan a respins acuzațiile și a criticat afirmațiile liderului AUR.

„Nu vreau să comentez… Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? ”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă.

Președintele a continuat, susținând că declarațiile repetate fără fundament ar trebui să nu mai fie luate în considerare.

„Spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică… La un moment dat, eu cred că lumea pur şi simplu n-ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de o sută de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”, a declarat Nicuşor Dan.

Și Partidul Național Liberal a intervenit în disputa legată de manifestația anunțată de AUR. Formațiunea a solicitat Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne să ia toate măsurile necesare pentru respectarea legii și menținerea ordinii publice în București.

Liberalii au avertizat asupra posibilității izbucnirii unor violențe și au făcut referire la incidentele din mai multe state europene.

„Extremiştii trebuie împiedicaţi să transforme Capitala României în scena unor violenţe publice de tipul celor pe care le-am văzut săptămânile trecute în Franţa, Italia sau Belgia”, a transmis PNL.

Partidul a mai susținut că Guvernul PSD și liderii AUR ar trebui să își asume responsabilitatea pentru eventualele acte de vandalism produse în timpul manifestației.

AUR a anunțat și prezența la București a conducerii Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), care și-a exprimat sprijinul pentru George Simion.

Președintele formațiunii europene, Adam Bielan, și secretarul general, Antonio Giordano, participă, de vineri până duminică, la Forum Europa, eveniment internațional organizat de AUR în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului.

Potrivit anunțului partidului, cei doi oficiali europeni vor urmări inclusiv protestul programat sâmbătă în Parcul Izvor.