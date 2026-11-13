Liderul AUR, George Simion, a anunțat vineri că va participa la protestul de susținere a lui Călin Georgescu, programat sâmbătă în București. Acesta a declarat că este dispus să colaboreze cu instituțiile statului pentru ca manifestația să se desfășoare în condiții de siguranță.

„Eu trebuie să îi reprezint pe acești oameni. De asta eu mâine voi ieși din clădirea Parlamentului și mă voi alătura manifestanților”, a spus George Simion.

Liderul AUR a afirmat că s-a implicat în sprijinirea celor care au încercat să obțină aprobarea pentru organizarea protestului și că este pregătit să pună la dispoziția autorităților capacitatea sa de a facilita desfășurarea manifestației.

„Așa că stau la dispoziție instituțiilor să găsim o cale, eu ca reprezentant legal al lor, al manifestanților, pentru că m-au votat mulți dintre ei. Îmi pun la dispoziție capacitatea ca să decurgă manifestația de mâine. Mult de atât nu știu ce pot face.

O să mă pun la dispoziția instituțiilor statului, ca manifestația de mâine să se desfășoare cum trebuie și să asigurăm siguranța, protecția celor care doresc să își manifeste susținerea față de Călin Georgescu. Aici aștept să fiu contactat. Am făcut eu pașii necesari, am oferit consiliere juridică, asistență celor care au depus cerere, au fost mai multe cereri depuse, respinse”, a declarat liderul AUR.

Simion a criticat modul în care sunt gestionate manifestațiile și a susținut că autoritățile ar trebui să colaboreze cu organizatorii protestului. El a făcut apel la prezența Jandarmeriei, Poliției și Poliției Rutiere, pentru ca evenimentul să se desfășoare fără incidente.

„Dincolo de ordine venite de la Nicușor Dan, Jandarmeria trebuie să fie aici prezentă și să colaboreze cu noi, cu cei care și-au asumat organizarea, cu mine ca lider al opoziției parlamentare. Sperăm să se întâmple lucrul ăsta și Jandarmeria, și Poliția, și Poliția Rutieră”, a afirmat liderul AUR.

Acesta a mai susținut că peste 100 de observatori internaționali au fost aduși pentru a urmări desfășurarea manifestației și pentru a documenta eventualele abuzuri.

Potrivit lui Simion, echipele sale sunt pregătite să înregistreze situațiile în care participanții ar putea fi opriți sau reținuți fără motiv.

„Dacă se vor întâmpla abuzuri, avem oameni de legătură, am adus peste 100 de observatori internaționali, vom documenta fiecare caz, oamenii noștri sunt pregătiți inclusiv în autocare dacă sunt opriți și reținuți, fără motiv, să documenteze aceste cazuri”, a spus el.

George Simion a avertizat că eventualele incidente ar putea afecta imaginea României în plan extern și a susținut că restricționarea protestelor ar adânci criza democratică.

„Presa internațională va relata despre chestiunile astea. Nu cred că este bine pentru România să ne adâncim în această criză democratică și să accentuăm ideea unei țări, un regim hibrid care nu permite manifestațiile, care nu permite protestele”, a mai declarat liderul AUR.