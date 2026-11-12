Ciucu despre protestul AUR: Nu vrem să se întâmple ca în Franța

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că nu știe să fi fost depusă la Primăria Municipiului București o solicitare de autorizare a protestului anunțat de AUR pentru sâmbătă, în Parcul Izvor.

Edilul a precizat că aprobarea unor astfel de manifestații este analizată de o comisie formată din specialiști ai instituției, care evaluează riscurile pentru siguranța publică.

„Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie”, a spus Ciprian Ciucu, întrebat dacă a avizat manifestația.

Primarul a explicat că decizia nu îi aparține în mod direct și că membrii comisiei analizează informațiile disponibile înainte de a formula o recomandare.

„Aceste lucruri o fac specialiştii, care evaluează nişte riscuri. Ştiu că e un meci foarte important şi aceşti specialişti, până acum, s-au cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înţeles, au spus că au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente. Şi ei fac aceste recomandări, Comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia.

Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie din specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred. Şi atunci, în mod responsabil, de aceea este o comisie şi nu un singur om care avizează. Şi o avizează în baza unor date prezentate. Dacă o să depună, nu ştiu”, a declarat edilul.

Ciucu a mai spus că există și alte zile în care pot fi organizate proteste sau evenimente culturale. El a explicat că meciul programat în aceeași perioadă ar putea complica gestionarea mulțimilor și ar crește riscul unor incidente.

„Din câte am înţeles, din cauza meciului, unde se adună mase mari de oameni, pot apărea violenţe. Şi treaba comisiei acesteia este fix de a proteja vieţii, de a proteja integritatea fizică, de a nu avea maşini şi magazine vandalizate. Asta fac oamenii din comisie. Dacă alţii vor altceva, nu ştiu ce să zic”, a menţionat primarul Capitalei.

Întrebat despre acuzațiile lui George Simion potrivit cărora președintele Nicușor Dan s-ar fi interesat de autorizația protestului și de detaliile organizării, Ciucu a respins ideea că ar avea informații în acest sens.

„Habar n-am despre ce vorbeşte domnul Simion. Întrebaţi-l pe dânsul şi nu ştiu ce înseamnă consilierii mei. Consilierii mei personal, extrem de puţin, probabil. Consilierii generali din PNL, habar n-am dacă am vorbit cu careva dintre ei”, a afirmat Ciprian Ciucu.