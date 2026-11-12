Președintele AUR, George Simion, a rămas cu datorii personale de peste 12 milioane de lei după campania prezidențială din 2025, bani împrumutați de la persoane fizice pentru finanțarea cheltuielilor electorale, potrivit Snoop.

Liderul partidului susține că o parte importantă a sumelor este datorată unor persoane apropiate de omul de afaceri Maricel Păcuraru și de postul Realitatea TV. Rambursarea cheltuielilor a fost blocată parțial de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care a identificat nereguli în documentele justificative. Între timp, AUR a deschis mai multe procese împotriva instituției, cu o miză totală de peste 50 de milioane de lei, potrivit unei investigații publicate de Snoop.

Campania prezidențială din 2025 l-ar fi costat pe George Simion peste 69 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor ar fi provenit din împrumuturi acordate de persoane fizice, iar liderul AUR miza pe recuperarea sumelor de la bugetul de stat, prin intermediul AEP, după alegeri. Autoritatea a refuzat însă rambursarea integrală, motivând că o parte dintre cheltuieli nu sunt justificate sau nu respectă prevederile legale privind publicitatea politică.

Potrivit investigației Snoop, AEP nu a rambursat 17,2 milioane de lei din cheltuielile campaniei prezidențiale, în special din cauza plăților către Realitatea Plus. Instituția a formulat și o plângere penală, la finalul anului 2025, care vizează contractul încheiat de echipa lui Simion cu postul de televiziune.

Un exemplu menționat în anchetă este emisiunea „Culisele statului paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, pentru care s-ar fi plătit peste 450.000 de euro, deși George Simion nu a participat. În 12 mai 2025, plățile către Realitatea TV ar fi ajuns la aproape un milion de euro.

Printre creditorii lui George Simion se numără membri ai familiei Păcuraru, familia omului de afaceri Vasile Pușcaș, cunoscut și drept Sile Pușcaș, Teodor Tender, fiul omului de afaceri Ovidiu Tender, dar și Alexandru Walter, fiul fostului patron al Romprest, Florian Walter.

Familia Păcuraru i-ar fi acordat împrumuturi de peste două milioane de lei, în timp ce Realitatea TV ar fi încasat peste 23 de milioane de lei pentru promovarea campaniei AUR. Familia Pușcaș ar fi contribuit cu 1,6 milioane de lei, iar Teodor Tender și Alexandru Walter figurează fiecare cu împrumuturi de câte 800.000 de lei, plafonul maxim permis de la o persoană fizică.

Pe listă se mai află Dan Pintilie, cunoscut drept „regele artificiilor”, care l-ar fi împrumutat pe Simion cu 800.000 de lei, și Dorin Iacob, fost șef de cabinet al directorului SRI Virgil Măgureanu, cu 300.000 de lei. Avocatul Alexandru Rîșniță, care i-a reprezentat pe frații Tate în procesele din România, ar fi acordat un împrumut de 250.000 de lei.

Simion susține că a restituit deja banii către familia Păcuraru, familia Pușcaș, Ovidiu Tender și Dan Pintilie. În schimb, spune că mai are datorii către persoane apropiate de familia Păcuraru. El a recunoscut că a contractat inclusiv un nou împrumut în 2026, de 900.000 de lei, de la familia Gonț, după ce aceasta acordase 1,6 milioane de lei în campania din 2025.

„Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă”, a declarat George Simion pentru Snoop. Liderul AUR a afirmat că nu știe cum va achita toate obligațiile dacă statul nu va rambursa cheltuielile electorale.

Problemele financiare nu se limitează la datoriile personale ale liderului. AUR contestă în instanță mai multe decizii ale AEP privind rambursarea sau confiscarea unor sume din campaniile electorale.

În cazul alegerilor europarlamentare, partidului nu i-au fost rambursate 13 milioane de lei și a fost dispusă confiscarea unei alte sume de 13 milioane de lei. În septembrie 2026, Curtea de Apel București a anulat parțial decizia de nerambursare și a obligat AEP să ramburseze 2,64 milioane de lei, însă hotărârea nu este definitivă. În dosarul privind confiscarea celor 13 milioane de lei, AUR a pierdut la Judecătoria Buftea, cauza urmând să fie judecată în continuare.

Un alt litigiu privește suma de cinci milioane de lei, pe care AEP a decis să o confiște în legătură cu scrisorile trimise în campania prezidențială. Dosarul se află la Judecătoria Buftea, fără să fi fost stabilit încă un termen de judecată.

În plus, în urma unui control desfășurat pentru perioada 2023-2025, AUR a fost obligată să verse la bugetul de stat 5.896.004 lei. Partidul a contestat măsura, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Buftea în septembrie 2026.

Investigația Snoop estimează că miza totală a disputelor financiare dintre AUR și AEP depășește 50 de milioane de lei, incluzând sumele nerambursate, confiscările și sancțiunile contestate de partid.