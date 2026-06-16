Liderul AUR, George Simion, a câștigat definitiv procesul intentat de europarlamentarul PSD Dan Nica, după ce Curtea de Apel București i-a respins apelul acestuia săptămâna trecută.

Totul a început în septembrie 2024, când George Simion a acuzat, într-un videoclip postat pe Facebook, că inundațiile devastatoare din Galați au fost cauzate și de lipsa de interes a autorităților locale și centrale față de finalizarea unui baraj la Suhurlui.

Simion a făcut acuzații directe la adresa lui Dan Nica:

Simion a mai afirmat că oamenii din zonele afectate îl consideră pe Dan Nica „principalul vinovat” și „patronul din umbră al iazurilor care au distrus casele”.

În paralel, AUR a demarat acțiuni de reconstrucție a caselor afectate de inundații cu ajutorul voluntarilor.

Europarlamentarul PSD a dat în judecată atât site-ul 5news.ro (care a difuzat materialele AUR), cât și pe George Simion personal.

În cazul site-ului, Dan Nica a obținut 5.000 de euro daune morale de la Tribunalul București (sentință din februarie 2025, rămasă definitivă).

În procesul împotriva lui George Simion, deschis în septembrie 2024, Dan Nica a cerut:

plata a 90.000 de euro daune morale (sumă pe care spunea că o va dona persoanelor afectate de inundații);

daune morale (sumă pe care spunea că o va dona persoanelor afectate de inundații); ștergerea postărilor de pe rețelele de socializare ale lui Simion;

interzicerea publicării viitoare de materiale denigratoare;

publicarea scuzelor publice și a sentinței într-un ziar național.

În iunie 2025, Judecătoria București a respins acțiunea ca neîntemeiată. Instanța a considerat că afirmațiile lui Simion au fost făcute în context politic și nu au urmărit denigrarea intenționată a lui Dan Nica.

Săptămâna trecută, pe 12 iunie 2026, Curtea de Apel București a respins apelul lui Dan Nica, menținând sentința favorabilă lui George Simion. Soluția este susceptibilă de recurs.