Un nou conflict Grecia-Turcia și ecologia ca pretext

Grecia reacționează ferm la decizia Turciei de a institui două noi parcuri naționale marine, susținând că Ankara își extinde astfel inițiativele în zone maritime asupra cărora Atena revendică drepturi, potrivit AFP.

Ministerul grec de Externe consideră că măsura este ilegală în situația în care ariile protejate includ ape internaționale sau se suprapun peste platoul continental grec.

Autoritățile turce au anunțat înființarea celor două zone marine protejate printr-un decret publicat luni în Jurnalul Oficial. Una dintre acestea este localizată în Marea Mediterană, în largul localităților Fethiye și Kas, în sudul Turciei, iar cealaltă se află în nordul Mării Egee, în apropierea Strâmtorii Dardanele, în jurul unor epave militare datând din Primul Război Mondial.

Parcul Național Marin Fethiye-Kas are o suprafață de aproximativ 21.706 kilometri pătrați. Cea de-a doua arie protejată se întinde pe circa 1.742 de kilometri pătrați și include zone maritime din apropierea provinciilor Çanakkale și Tekirdag, precum și a insulei Gökçeada.

Atena susține că cele două parcuri se află, cel puțin în parte, dincolo de limita apelor teritoriale ale Turciei. În consecință, Ministerul grec de Externe afirmă că decizia Ankarei nu produce efecte juridice asupra zonelor maritime contestate și nu poate fi folosită pentru a crea o situație de fapt.

Diplomația elenă compară demersul Turciei cu propriile proiecte privind protejarea mediului marin. Grecia afirmă că parcurile sale naționale din Marea Ionică și Marea Egee au fost stabilite cu respectarea normelor dreptului internațional al mării și exclusiv în interiorul apelor sale teritoriale.

Potrivit Atenei, inițiativa turcă nu ajută la îmbunătățirea relațiilor bilaterale și riscă să afecteze eforturile recente de reducere a tensiunilor dintre cele două state.

Critici au venit și din partea partidului grec Syriza. Rena Dourou, secretarul general al formațiunii, a acuzat Ankara de noi provocări și a criticat Guvernul de la Atena pentru ceea ce consideră a fi lipsa unei strategii clare privind Marea Egee. Ea a atras atenția asupra poziționării celor două parcuri, menționând că primul nu include zona maritimă din jurul insulei Kastellorizo, iar cel de-al doilea este amplasat între Samothrace și Lemnos.

Relațiile dintre Grecia și Turcia, două state membre NATO și rivale istorice, sunt marcate periodic de dispute privind frontierele maritime, resursele și jurisdicția în Marea Egee și estul Mediteranei.

În decembrie 2023, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și premierul grec Kyriakos Mitsotakis au semnat o declarație privind prietenia și relațiile de bună vecinătate, document prin care cele două părți au urmărit să reducă tensiunile și să mențină dialogul bilateral.