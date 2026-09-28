Un rechin a fost surprins înotând pe străzile inundate ale unui cartier din statul american New Jersey, după ce o furtună puternică a provocat revărsarea apelor în zonele de coastă. Imaginile neobișnuite au fost filmate de localnici în localitatea Surf City, unde apa oceanului a ajuns pe străzi și în curțile locuințelor. Acestea au fost distribuite pe platforma X.

Prezența unui rechin în apele care au acoperit străzile din Surf City a fost semnalată de localnici, care au surprins momentul în înregistrări video. Animalul ar fi ajuns în zona rezidențială după ce valurile puternice și creșterea nivelului apei au provocat inundații pe litoralul statului New Jersey.

Potrivit postului local News 12 New Jersey, o înregistrare realizată de un martor surprinde ceea ce pare a fi un rechin înotând prin apa acumulată în apropierea unei locuințe. Soția bărbatului care a filmat animalul l-ar fi observat sâmbătă, iar cei doi au urmărit de pe verandă cum acesta a înaintat spre o alee, înainte de a dispărea sub apă.

🌧 A powerful storm has slammed the northeastern U.S., prompting states of emergency in New York and New Jersey Streets have been flooded, tens of thousands of homes remain without power, and flights are facing widespread delays. And in flooded Surf City, New Jersey, a shark was reportedly spotted swimming through the floodwaters. When the streets of New Jersey literally turn into an extension of the ocean. — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

Imaginile au circulat pe rețelele sociale și au fost preluate de mai multe publicații internaționale. Deși prezența animalului a fost relatată pe scară largă, identificarea sa nu a fost confirmată independent de toate sursele.

Fenomenul meteorologic care a lovit nord-estul SUA a adus ploi abundente, rafale puternice de vânt și inundații de coastă. Situația a determinat autoritățile să declare stare de urgență în New York și New Jersey, în timp ce numeroase drumuri au fost acoperite de apă.

În mai multe zone, nivelul ridicat al mareei a amplificat efectele furtunii. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, apa mării a inundat străzile din Surf City, iar valurile și creșterea nivelului apei au afectat comunitățile de pe litoral. Furtuna a provocat și întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.

Zeci de mii de locuințe au rămas fără curent, iar traficul aerian a fost afectat de condițiile meteorologice nefavorabile. Serviciile de urgență au avertizat populația să evite deplasările care nu sunt necesare și să nu traverseze zonele inundate.

Serviciul Național de Meteorologie din SUA a avertizat asupra riscului de inundații semnificative în zonele joase din apropierea litoralului, unde apa putea afecta drumurile, locuințele și afacerile.

„pentru inundații semnificative în zonele joase din apropierea țărmului, inclusiv drumuri acoperite de apă și efecte asupra locuințelor și afacerilor”, au transmis reprezentanții Serviciului Național de Meteorologie.

Autoritățile din New York au avertizat, la rândul lor, că vântul puternic putea doborî copaci și provoca noi pene de curent. Primarul orașului, Zohran Mamdani, le-a recomandat locuitorilor să evite deplasările în condiții periculoase.

„Nu călătoriți dacă nu este necesar, Nu conduceți și nu mergeți pe jos prin apa provenită din inundații”, a transmis edilul într-un mesaj video.

Condițiile meteorologice extreme au afectat și programul unor evenimente sportive și culturale din regiune. Meciul de baseball dintre Boston Red Sox și Chicago Cubs a fost reprogramat, iar partida de fotbal dintre New York Red Bulls și St. Louis City SC a fost anulată.

De asemenea, Global Citizen Festival, care urma să aibă loc în Central Park din New York, nu s-a mai desfășurat. Concertul susținut de Ed Sheeran pe stadionul Gillette din zona Bostonului a fost, la rândul său, anulat din motive de siguranță.