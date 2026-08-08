Cercetătorii de la University of Delaware testează o metodă neobișnuită de monitorizare a oceanelor: folosirea rechinilor echipați cu senzori pentru colectarea unor date care ar putea ajuta la estimarea intensității uraganelor înainte ca acestea să ajungă pe uscat, în Statele Unite, potrivit Reuters.

Proiectul se desfășoară în largul coastei de est a SUA, unde rechinii sunt dotați cu dispozitive electronice capabile să măsoare temperatura apei, adâncimea și conductivitatea electrică, un indicator strâns legat de salinitate.

Datele sunt transmise către sateliți atunci când animalele ajung la suprafață și ar putea fi folosite pentru îmbunătățirea modelelor oceanografice, atmosferice și climatice.

Echipa de la University of Delaware urmărește în special temperatura stratului superior al oceanului, cunoscut drept stratul mixt. Acesta are un rol important în dezvoltarea și intensificarea uraganelor.

„Suntem interesați în primul rând de conținutul de căldură din stratul superior al oceanului, cunoscut sub numele de strat mixt”, a explicat Aaron Carlisle, profesor la School of Marine Science and Policy și cercetător principal al proiectului.

Potrivit acestuia, stratul mixt furnizează energia necesară uraganelor. Cu cât apa este mai caldă, cu atât există potențial pentru dezvoltarea unor furtuni mai puternice.

Rechinii pot deveni astfel adevărați „observatori” mobili ai oceanului. Spre deosebire de instrumentele fixe sau de unele mamifere marine protejate, aceștia sunt numeroși și se deplasează pe suprafețe foarte mari.

Cercetătorii aleg speciile în funcție de capacitatea lor de a furniza date utile pentru studiul uraganelor. Analize anterioare au indicat mai multe candidate în Atlanticul de Nord: rechinul mako cu înotătoare scurte, rechinul albastru, rechinul-ciocan neted și exemplarele juvenile de marele rechin alb.

Un criteriu important este ca rechinii să ajungă suficient de des la suprafața apei. În acel moment, senzorii atașați de înotătoarea dorsală pot comunica cu rețeaua de sateliți și pot transmite informațiile colectate în timpul deplasărilor și scufundărilor.

Dispozitivele, cunoscute sub denumirea de taguri CTD, măsoară conductivitatea electrică a apei, temperatura și adâncimea. Aceste informații pot contribui la construirea unei imagini mai precise asupra condițiilor din ocean.

Operațiunea începe, de regulă, la începutul lunii mai, când speciile migratoare se apropie de coastă după perioada petrecută în largul Atlanticului.

Cercetătorii se deplasează cu o navă la aproximativ 50-65 de kilometri de coastă, unde folosesc linii cu momeli. Așteptarea pentru capturarea unui rechin poate dura între două și trei ore.

Odată ce animalul este adus suficient de aproape pentru procedură, senzorul este atașat de înotătoarea dorsală. Potrivit lui Carlisle, întregul proces seamănă cu activitatea unei echipe de mecanici din timpul unei curse auto și durează, de regulă, mai puțin de cinci minute.

Procedura este realizată sub supraveghere pentru protejarea animalelor. Materialele folosite pentru atașarea senzorilor sunt concepute să se degradeze în timp și să permită desprinderea dispozitivului. Înainte de eliberare, fiecare rechin este verificat din punct de vedere al stării de sănătate.

Proiectul contrastează puternic cu imaginea rechinilor prezentată în filme precum „Jaws” sau seria „Sharknado”.

Caroline Wiernicki, doctorandă la University of Delaware, a descris într-un mod ironic rolul animalelor în cadrul cercetării. În loc să fie prădători spectaculoși precum cei din filme, rechinii echipați cu senzori se comportă mai degrabă ca niște angajați care „pontă” pentru a furniza date despre ocean înainte de a-și continua deplasarea.

„Nu trimitem încă rechini în vârtejuri și în afara lor”, a glumit Wiernicki, referindu-se la scenariile din filmele „Sharknado”.

Dacă metoda se dovedește eficientă, informațiile colectate de rechini ar putea fi integrate în modelele utilizate pentru prognozarea intensității uraganelor care se apropie de coasta de est a Statelor Unite.

Datele sunt importante deoarece temperatura apei din stratul superior al oceanului influențează cantitatea de energie disponibilă pentru aceste furtuni. O imagine mai bună asupra condițiilor oceanice ar putea contribui la estimări mai precise ale intensității uraganelor înainte de atingerea uscatului.

Un astfel de sistem ar putea fi util comunităților de coastă din state precum Carolina de Nord și Massachusetts, oferind informații suplimentare pentru pregătirea în fața furtunilor puternice.

Aaron Carlisle consideră că cercetarea poate schimba și modul în care sunt priviți rechinii.

„Sunt animale extraordinare, perfect adaptate oceanului, iar de la ele putem învăța enorm. Dacă putem demonstra că rechinii îi pot ajuta pe oameni, este o situație în care toată lumea câștigă”, a spus cercetătorul.