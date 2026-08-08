Marius Alecu, zis Bebino, considerat unul dintre deținuții periculoși încarcerați la Penitenciarul Giurgiu, ar fi fost trecut recent de la regimul de maximă siguranță la regimul închis și ar participa în prezent la activități educative și de reintegrare socială.

Liderul interlop asociat grupării Sportivilor execută o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor și este vizat și în alte acuzații, inclusiv de trafic de droguri.

Potrivit informațiilor, schimbarea regimului de detenție ar fi avut loc la Penitenciarul Giurgiu, unde Marius Alecu ar fi fost mutat într-o celulă cu cinci persoane.

Sursele citate susțin că acesta nu desfășoară activități lucrative, însă merge la sala de sport, participă la ședințe cu psihologul și ia parte în mod regulat la activități cultural-educative.

Marius Alecu, cunoscut în lumea interlopă drept Bebino și asociat grupării Sportivilor, a fost încarcerat în 2024. Acesta execută o condamnare de 10 ani pentru tentativă de omor, potrivit informațiilor din materialul publicat de Gândul.

Înainte de condamnare, numele lui Bebino a apărut în mai multe conflicte violente între grupări interlope din București. El este, de asemenea, vizat de acuzații privind traficul de droguri, însă aceste acuzații trebuie diferențiate de condamnarea definitivă pentru care execută pedeapsa.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade în care a fost implicat Marius Alecu s-a produs la începutul anului 2020, în zona Tei Toboc din București. Potrivit informațiilor relatate la acel moment, Bebino ar fi fost atras într-o ambuscadă și atacat de mai multe persoane.

În timpul altercației, acesta ar fi fost lovit și tăiat în repetate rânduri, suferind răni grave. Printre consecințele atacului s-a numărat și pierderea a două degete.

În același conflict, Bebino ar fi scos un cuțit și l-ar fi tăiat în zona gâtului pe Florin Împușcatu, unul dintre adversarii săi. Ulterior, Marius Alecu ar fi fost atacat la rândul său. Marian Romeo Mitică, zis Chioru, care îl însoțea, ar fi reușit să fugă de la locul incidentului.

Potrivit surselor, în perioada în care s-a aflat în penitenciar, Bebino ar fi acuzat în repetate rânduri stări de rău și ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale după prezentările la instanță.

Aceleași surse susțin că deținutul ar fi fost diagnosticat cu afecțiuni cardiace și psihice și că ar fi urmat tratament de specialitate.

Recent, acesta ar fi fost trecut de la regimul de maximă siguranță la regimul închis. În noul regim, Marius Alecu ar fi fost repartizat într-o cameră în care se află cinci persoane.

Schimbarea regimului de executare a pedepsei nu înseamnă eliberarea deținutului, ci modificarea condițiilor în care acesta își execută condamnarea.

Sursele din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor afirmă că Bebino participă în prezent la mai multe programe desfășurate în penitenciar.

Acesta ar merge la sala de sport, ar avea întâlniri cu psihologul și ar participa la activități cultural-educative. Printre acestea s-ar număra cursuri de religie, istorie și alte activități orientate spre dezvoltarea personală.

Astfel de programe urmăresc, în sistemul penitenciar, pregătirea persoanelor condamnate pentru perioada de după executarea pedepsei și facilitarea reintegrării lor în societate.

Deși nu ar desfășura în prezent activități lucrative, participarea la programele educative și psihologice reprezintă una dintre componentele procesului de reintegrare desfășurat în penitenciare.

Marius Alecu rămâne în executarea condamnării de 10 ani pentru tentativă de omor. Informațiile privind trecerea sa la un regim de detenție mai puțin sever și participarea la programe educative provin din sursele citate de Gândul.

În cazul acuzațiilor distincte de trafic de droguri, acestea trebuie raportate separat de condamnarea pentru tentativă de omor și nu pot fi prezentate drept fapte stabilite definitiv în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive.