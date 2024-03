Justitie Interlopul Bebino, ridicat de mascați. Ar fi sechestrat și bătut doi bărbați







Interlopul Marius Alecu, zis Bebino, a fost ridicat cu mascații, luni, după ce a fost acuzat că a vândut cu acte false o mașină pe care o ținea drept garanție pentru un împrumut. El ar fi sechestrat, bătut și jefuit doi bărbați. Apoi, acesta i-ar fi amenințat cu cuțitul.

Bebino, noi probleme cu legea

Interlopul deja se afla în arest la domiciliu în casa părintească de la Frumușani, județul Călărași, într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Acesta este acuzat în două dosare, unul pentru abuz de încredere și înșelăciune, iar al doilea pentru tâlhărie. Potrivit anchetatorilor, anul trecut, la data de 20 noiembrie 2023, un bărbat în vârstă de 27 de ani a mers la Secția 13 și a povestit că, în cursul lunii septembrie 2023, ar fi împrumutat de la Bebino 5.000 de euro, lăsând drept garanție autoturismul, un Audi A5.

Interlopul i-ar fi bătut și amenințat cu cuțitul

Surse judiciare au declarat că, la data de 15 ianuarie 2024 ,Bebino i-ar fi ademenit pe Cristian Mihai Olaru, zis Bebiță și Mihai Adrian Matei la o adresă din Colentina, în Sectorul 2, unde, după ce l-ar fi bătut pe Bebiță. Interlopul l-ar fi amenințat cu cuțitul și i-ar fi luat cu forța aproximativ 60.000 de lei.

Ce spun oamenii legii

„Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale, al Serviciului de Criminalistică din cadrul Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București și de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată și tâlhărie calificată”, a anunțat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, potrivit Gândul.

Marius Alecu, Bebino, a făcut cunoștință cu mediile infracționale din Berceni, cartierul său natal, încă de foarte tânăr. El a crescut în umbra liderilor grupării Sportivilor, în rândul cărora tatăl său era un personaj respectat.